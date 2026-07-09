Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Vecinos de Covelo, en Pravio, denuncian una plaga de roedores e insectos por el abandono de una finca vecina

Acuden al Seprona, a Sanidade y la Valedora do Pobo "ante el silencio administrativo" del Ayuntamiento de Cambre

Redacción
09/07/2026 14:46
RATA MUERTA LUGAR COVELO 22
Una rata muerta aparecida en el Lugar de Covelo, 22
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

 Los residentes de las viviendas número 22 y 24 del Lugar de Covelo, en Pravio, alertan de la situación de insalubridad y peligro de seguridad en la que se encuentran por la "falta de respuesta del Ayuntamiento de Cambre ante un foco de plagas y riesgo de incendio originado en la vivienda colindante, el número 23".

Según explican los afectados, la propiedad ejecutó recientemente un desbroce por orden judicial, pero ha dejado los restos de la maleza cortada amontonados y abandonados en la parcela, y "toda esta materia vegetal se encuentra completamente seca dentro de la faja de seguridad de 50 metros de las casas habitadas, lo que supone un incumplimiento de la Ley 3/2007 de prevención de incendios de Galicia y un peligro inminente en pleno periodo estival".

A esta situación se suma un problema higiénico-sanitario que se arrastra desde hace años, ya que el inmueble albergó en el pasado una colonia que llegó a superar los 50 gatos y en la actualidad estiman que "en el interior de la casa quedan todavía unos 5 o 6 animales encerrados" porque, aunque la dueña no reside en el inmueble, "acude a la finca de forma esporádica, aproximadamente una vez cada quince días".

Casi siete años de escritos, trámites y denuncias para no verse ‘engullidos’ por la maleza en Betanzos

Más información

En este sentido, al carecer de un mínimo mantenimiento, la aparición de roedores e insectos es continua, e incluso "los cristales de las ventanas muestran enjambres masivos de moscas y moscones", indican desde Covelo. 

Los vecinos han documentado la entrada y salida de roedores en la casa y algunas "ratas de gran tamaño han invadido ya las fincas colindantes, habiéndose localizado incluso ejemplares muertos dentro de las propiedades privadas".

Los denunciantes sostienen que "a pesar de que la situación está avalada por un informe pericial técnico y de que la propia Policía Local se personó en el lugar hace quince días emitiendo un informe oficial, el Ayuntamiento de Cambre mantiene un silencio administrativo absoluto".

Ahora, ante lo que califican de "desidia municipal", los afectados han decidido elevar formalmente sus escritos esta semana ante el Seprona de la Guardia Civil, la Jefatura Territorial de Sanidade de la Xunta y la Valedora do Pobo. Lo que exigen es "la limpieza y desratización subsidiaria de la parcela".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

RATA MUERTA LUGAR COVELO 22

Vecinos de Covelo, en Pravio, denuncian una plaga de roedores e insectos por el abandono de una finca vecina
Redacción
El ideal gallego

Galicia sumará 35 plazas MIR de nueva creación el próximo año
EP
Vista de la parcela donde se iba a construir el supermercado

Corte de tráfico en la avenida de A Ponte en Arteixo
Redacción
347405873 293790859705338 315853563725025209 n

Más vigilancia y coordinación y menos 'trapicheo': así serán los operativos de seguridad de la Feira Franca y del San Roque 2026
Lucía Tenreiro