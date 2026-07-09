Vecinos de Covelo, en Pravio, denuncian una plaga de roedores e insectos por el abandono de una finca vecina

Una rata muerta aparecida en el Lugar de Covelo, 22 Cedida

Los residentes de las viviendas número 22 y 24 del Lugar de Covelo, en Pravio, alertan de la situación de insalubridad y peligro de seguridad en la que se encuentran por la "falta de respuesta del Ayuntamiento de Cambre ante un foco de plagas y riesgo de incendio originado en la vivienda colindante, el número 23".

Según explican los afectados, la propiedad ejecutó recientemente un desbroce por orden judicial, pero ha dejado los restos de la maleza cortada amontonados y abandonados en la parcela, y "toda esta materia vegetal se encuentra completamente seca dentro de la faja de seguridad de 50 metros de las casas habitadas, lo que supone un incumplimiento de la Ley 3/2007 de prevención de incendios de Galicia y un peligro inminente en pleno periodo estival".

A esta situación se suma un problema higiénico-sanitario que se arrastra desde hace años, ya que el inmueble albergó en el pasado una colonia que llegó a superar los 50 gatos y en la actualidad estiman que "en el interior de la casa quedan todavía unos 5 o 6 animales encerrados" porque, aunque la dueña no reside en el inmueble, "acude a la finca de forma esporádica, aproximadamente una vez cada quince días".

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En este sentido, al carecer de un mínimo mantenimiento, la aparición de roedores e insectos es continua, e incluso "los cristales de las ventanas muestran enjambres masivos de moscas y moscones", indican desde Covelo.

Los vecinos han documentado la entrada y salida de roedores en la casa y algunas "ratas de gran tamaño han invadido ya las fincas colindantes, habiéndose localizado incluso ejemplares muertos dentro de las propiedades privadas".

Los denunciantes sostienen que "a pesar de que la situación está avalada por un informe pericial técnico y de que la propia Policía Local se personó en el lugar hace quince días emitiendo un informe oficial, el Ayuntamiento de Cambre mantiene un silencio administrativo absoluto".

Ahora, ante lo que califican de "desidia municipal", los afectados han decidido elevar formalmente sus escritos esta semana ante el Seprona de la Guardia Civil, la Jefatura Territorial de Sanidade de la Xunta y la Valedora do Pobo. Lo que exigen es "la limpieza y desratización subsidiaria de la parcela".