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O Temple sigue sumando nuevos negocios: vuelven los churros a Rosalía de Castro

El Café de Lois es el tercer local de hostelería que abre en un radio de unos 250 metros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/07/2026 04:40
Santi Quintáns, hostelero de O Temple
Santi Quintáns, hostelero de O Temple
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Una manzana de algo más de 250 metros cuadrados en O Temple está viviendo días de intensa actividad con la apertura de hasta tres locales de hostelería que permanecían cerrados –uno de ellos, durante más de dos años–. 

Si el pasado mes de junio reabrían en la Costa da Tapia la emblemática cervecería Bremen –fundada en 1986 y que llevaba desde 2024 cerrada por jubilación– y, justo enfrente, BB Pizza –que toma el testigo de Napolit–, ahora es el turno de El Café de Lois, que ocupa el lugar de la churrería de Mercedes en Rosalía de Castro.

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Santi Quintáns, vecino de O Burgo, es el nuevo propietario de este establecimiento, en el que quiere implantar “un ambiente familiar”. “Que la gente que venía aquí se encuentre como cuando estaba Mercedes”, dice el hostelero, que hasta ahora regentaba un local en Acea de Ama. 

Crecer en el sector

“Un día que venía a comer por aquí vi el cartel de ‘se traspasa’ y empecé a darle vueltas. El bar se me estaba quedando pequeño y Mercedes se jubilaba, así que llegamos a un acuerdo. Quiero crecer como hostelero y también como persona, aquí no solo eres camarero sino también psicólogo”, bromea Quintáns. 

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El Café de Lois abrirá este martes, día 7, y estará disponible desde las 08.00 horas con una variada oferta de desayunos. “La idea es ampliar un poco la carta, explotar el obrador que tenemos: tortitas, gofres, tortilla, tostadas... aprovechar la mañana, aunque también daremos meriendas”, comenta el hostelero, que destaca el repunte de O Temple con las nuevas aperturas cercanas. 

“El barrio está atrayendo mucha gente, la Costa da Tapia en modo nocturno funciona muy bien y los que no somos tan nocturnos y estamos un poco más escondidos también nos haremos notar”, concluye.

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