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Cambre

Cambre licita por casi medio millón la renovación de una plaza 'hundida' en A Barcala

El paso del tiempo y la humedad han desnivelado el firme y existen filtraciones

Noelia Díaz
Noelia Díaz
04/07/2026 16:09
La plaza Casares Quiroga en A Barcala
La plaza Casares Quiroga en A Barcala
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El Ayuntamiento de Cambre ha sacado a licitación las obras de renovación integral de la plaza Casares Quiroga, en la urbanización A Barcala, que ascienden a 433.193,24 euros (IVA incluido) y cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad del lugar. En concreto, la plaza muestra diversos desniveles, hundimientos y grietas debido al paso del tiempo, provocando filtraciones de humedad en edificios y generando riesgo de caídas. De hecho, hay zonas valladas por el propio Ayuntamiento para evitar incidentes.

La Junta de Gobierno local ha aprobado el expediente de contratación de la actuación, que será financiada a través del POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación, con un plazo de ejecución de siete meses.

El proyecto servirá, explica el Ejecutivo de Diana Piñeiro, para eliminar barreras arquitectónicas, sustituir pavimentos, mejorar el drenaje e incrementar la calidad del alumbrado, las zonas verdes y el mobiliario público. "Crear un espazo máis accesible, seguro e funcional" es el objetivo municipal.

Se renovarán las redes de abastecimiento y se colocarán nuevas canalizaciones, además de un nuevo sistema de riego en las áreas verdes. La intervención permitirá modernizar una de las plazas de la urbanización, después de que hace unos años se sometiese al mismo proceso la plaza 1º de Maio, logrando la accesibilidad total del espacio.

"O proxecto responde ás necesidades detectadas neste ámbito, onde actualmente existen limitacións de accesibilidade, pavimentos deteriorados, deficiencias na evacuación das augas pluviais e carencias na configuración dos espazos públicos. Coa actuación prevese solucionar estes problemas e adaptar a praza ás actuais condicións de accesibilidade e seguridade", dice la alcaldesa, que destaca su intención de seguir impulsando medidas "que repercutan directamente na calidade de vida da veciñanza".

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