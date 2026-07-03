Otro verano sin murales en Cambre: "Centramos os esforzos en contratos máis esenciais"
El Gobierno municipal de Cambre indicó este viernes que este verano tampoco celebrará el Cromático Mural Fest, el evento de muralismo que cada verano llenaba de color las calles de la localidad. "Neste momento, debido á falta de persoal e á necesidade de ordenar a situación municipal, decidimos centrar os esforzos nos contratos e servizos máis esenciais para os vecinos", explica la alcaldesa, Diana Piñeiro.
A pesar de que en febrero la Diputación incluyó a este festival entre los beneficiarios de una de sus líneas de ayuda -por importe de 27.924,99 euros-, el Ayuntamiento cambrés asegura que la cita, que no se celebra desde 2023, tampoco tendrá lugar este año y que han renunciado a la subvención. "É un proxecto que consideramos positivo para Cambre e a intención é poder retomalo. A intención era poder levalo adiante, e así se intentou, pero a realidade administrativa cambia dun día para outro", alega la regidora.
"Hai que marcar prioridades, pero unha vez avancemos nesta estabilización municipal, a vontade é recuperar este tipo de iniciativas. A falta de persoal, o colapso que existe en determinados departamentos e as baixas sobrevidas obrigáronnos a tomar decisións difíciles", abunda el Ejecutivo cambrés.
El festival acogía a artistas gallegos, nacionales e internacionales durante varios días para intervenir en el pueblo, que ya suma 20 murales en sus dominios y forma parte del espectro artístico a nivel mundial, ya que varias de las obras se posicionaron en el ranking de la plataforma Street Art Cities.
La programación ha incluido siempre no solo la elaboración de murales sino concursos de grafiti, talleres de parkour, skate y beat box, además de exhibiciones de roller y BMX, entre otras disciplinas y deportes urbanos.
"Non é a decisión que nos gustaría tomar, pero temos que actuar con responsabilidade ante a situación actual do Concello", concluye Diana Piñeiro.