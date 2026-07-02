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Cambre

Cambre tendrá una nueva Galaicoi extraoficial gracias a las asociaciones

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/07/2026 18:42
Edición de la romería vecinal castrexa en 2025
Edición de la romería vecinal castrexa en 2025
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El espíritu de la Galaicoi sigue vivo en Cambre y, pese a que el Gobierno de Diana Piñeiro rechazó organizarla en 2025 y también este año, las asociaciones locales se enfundarán sus atuendos castrexos los días 18 y 19 de julio en una romería que pretende ser punto de encuentro entre vecinos de todas las parroquias.

Los horarios serán el sábado de 11.00 a 23.00 horas y el domingo de 12.00 a 17.00 y habrá -como en la Galaicoi oficial- desfile, asamblea de clanes, juegos castrexos, actuaciones musicales, romería y guerra de clanes.

Coordinada por el colectivo Treba Calamber, la cita ya ha confirmado la participación de las Amas de Casa de Bribes; las asociaciones de vecinos O Castro de San Lourenzo, O Gaiteiro de Sigrás y O Palco de Meixigo; la agrupación de voluntarios de Protección Civil; las asociaciones culturales Aires de Sigrás, Os Larpeiros de Altamira, Son de Cambre y Santa María do Temple; los 'clanes' Ara Aián y Chuchamel; y el grupo de gaitas A Esmorga de Bribes.

Dos años sin actividad

La alcaldesa explicó, a su llegada a la Alcaldía en abril de 2025, a las asociaciones cambresas que no había otra salida que cancelar la romería Galaicoi porque no contaba con los servicios necesarios ni la capacidad para contratarlos al “estar atada de pies y manos” dada la situación administrativa municipal.

Hace unos meses alegó que no tenía previsto recuperar la cita, una de las más multitudinarias de la localidad. El evento castrexo romano, creado en 2016 con Óscar García Patiño como alcalde, tiene un coste aproximado de 90.000 euros, una cantidad que el año pasado Diana Piñeiro sostuvo que se dedicaría a las AMPA y, más concretamente, al programa Mañanceiro.

Integrantes de Treba Calamber en el castro Maior de Cambre

Treba Calamber celebra la I Ruta Castrexa de Cambre

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