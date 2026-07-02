El director de Augas de Galicia explica el proyecto MONCHO FUENTES

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este viernes Cambre para anunciar que la Xunta mantendrá, a través de Augas de Galicia, la inversión en el entorno del río Mero, esta vez con 871.224,72 euros que irán destinados a acondicionar pasarelas e incrementar la seguridad en la zona. Las obras empiezan en los próximos días y serán ejecutadas por personal de la empresa Tragsa.

Durante su visita, Vázquez señaló que el objetivo de los trabajos, que acabarán en diciembre, “é mellorar a conservación deste espazo, reforzar a seguridade dos seus usuarios e poñer en valor o seu patrimonio natural, ambiental e turístico”. La titular de Medio Ambiente explicó que el 65% de ese presupuesto irá para renovar cinco pasarelas, entre ellas la de la Rúa Barcala que supervisó ayer.

Desde hace meses, e incluso años, varios de los puentes de madera que cruzan el Mero se encontraban clausurados o en mal estado, generando quejas entre los usuarios. Así, ahora se procederá a sustituir alguna de ellas y otras serán sometidas a limpieza con hidrolimpiadora y lijado de todos los elementos.

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También se llevarán a cabo tareas como la renovación y reparación de la señalización y la cartelería, además de desatascar los sistemas de drenaje, realizar el mantenimiento de la vegetación y la sustitución de las vallas deterioradas.

Bienestar comunitario

La intervención se enmarca, dijo la conselleira, en la estrategia autonómica de puesta en valor de los entornos fluviales e hizo hincapié en el papel de estas acciones para fomentar el uso responsable de los entornos verdes como lugares de ocio, educación ambiental y bienestar comunitario, así como para contribuir a su conservación y mejora de la calidad paisajística.

La alcaldesa, Diana Piñeiro aprovechó para cargar contra la oposición local, a la que le pidió “responsabilidade”. “A semana pasada no pleno dixeron non á recuperación total do Mero, pero cando se pechan portas os alcaldes temos que petar noutras”, indicó, agradeciendo “o compromiso con Cambre” de la Xunta. “Perdemos unha oportunidade histórica para a recuperación integral do paseo fluvial e para avanzar cara a novas accións e usos do río", criticó Piñeiro.

Un acuerdo con impacto en las arcas locales

El portavoz del PSOE cambrés, Diego Alcantarilla, aseguró hace unos días que el acuerdo que el PP llevó a pleno sobre el río Mero “contempla que, una vez acabadas las obras, Cambre ha de asumir la titularidad y los costes de mantenimiento”, algo que Unión x Cambre defiende que “é responsabilidade de Augas de Galicia, que ten a obriga legal de conservar o paseo do río Mero”.

La oposición votó en contra de la propuesta del Ejecutivo local, a excepción de Alternativa dos Veciños, que se abstuvo.