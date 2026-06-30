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Cambre

Cambre aprueba el expediente de contratación de los campamentos veraniegos de 2026 y 2027

Redacción
30/06/2026 13:20
Edición anterior de campamentos en Cambre
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Cambre aprobó este martes en la Junta de Gobierno local el expediente de contratación de los campamentos de verano de este año y el próximo, que ascenderá a un importe total de 182.042,36 euros (IVA incluido) y se distribuirá en tres lotes. Tendrá una duración de dos años y podrá prorrogarse otro más.

El contrato se estructura en tres lotes diferenciados para adaptar la programación a las distintas edades de los participantes. El primero corresponde a un campamento de seis días dirigido a niños de 9 a 12 años; el segundo uno de 12 días para jóvenes de 13 a 17 años; y el tercero es una acampada de dos días y una noche en Guitiriz para niños de 7 y 8 años.

A través deste contrato se desarrollará, explica el Ejecutivo de Diana Piñeiro, el programa municipal 'O verán xa está aquí', "unha iniciativa destinada á infancia e á mocidade de Cambre que ten como finalidade proporcionar unha educación integral a través do lecer, da convivencia e da realización de actividades". Entre sus objetivos están fomentar los valores cívicos, promover la autonomía personal, impulsar hábitos de vida saludables y reforzar el respeto por el medio natural.

La alcaldesa destaca que "os campamentos municipais constitúen unha iniciativa moi importante para a infancia, a mocidade e as familias de Cambre. Con esta aprobación seguimos avanzando na tramitación necesaria para facer posible unha programación de verán de calidade, con actividades adaptadas ás distintas idades e centradas na educación en valores, na convivencia e no lecer".

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