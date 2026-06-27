El convenio del río Mero desde dos ópticas distintas: una “oportunidad histórica” o un “regalo envelenado”

Pleno del Ayuntamiento de Cambre CEDIDA

El Pleno de Cambre rechazó la Conta Xeral de 2024, que solo contó con el respaldo del PP y de Alternativa dos Veciños (AV). Unión por Cambre (UxC) votó en contra, mientras que por la abstención optaron tanto PSOE como BNG. Tras la sesión, la alcaldesa, Diana Piñeiro, calificó de “incoherente” la decisión de UxC al rechazar las cuentas de un año en que estuvieron ellos al frente del Gobierno de Cambre.

Con todo, el rechazo al convenio con Augas de Galicia para la recuperación integral del paseo fluvial del río Mero, valorada en 870.204 euros, acabó intoxicando la sesión y derivó en un nuevo cruce de acusaciones, pues contó únicamente con los votos del PP, mientras que PSOE, BNG, UxC y la edil no adscrita votaron en contra, y AV se abstuvo, con lo que el acuerdo no salió adelante y, al menos de momento, no se actuará en el Mero.

El Gobierno de Piñeiro lamentó la pérdida de una “oportunidad histórica” mientras que los socialistas defendieron que su voto no supone un rechazo al acondicionamiento del río y su área más cercana, sino a las condiciones del convenio entre Cambre y la Xunta.

Según explicaron, el acuerdo contempla que, una vez acabadas las obras, la institución municipal ha de asumir la titularidad y los costes de mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras, sin que conste cuantía alguna que determine el impacto económico que ello supondrá para las arcas del Ayuntamiento de Cambre.

Los socialistas también criticaron la tramitación del expediente al asegurar que durante meses se analizó un documento distinto al que finalmente se llevó a votación, e incidieron en que la Xunta debería asumir todas sus responsabilidades sobre el río antes de plantear la cesión de la gestión, por lo que estiman que el convenio resulta perjudicial para los intereses de Cambre.

Para el PSOE cambrés, “o río Mero non necesita un regalo envelenado”, sino “que a Xunta cumpra coas súas responsabilidades”, indicó su portavoz, Diego Alcantarilla.