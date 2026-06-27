Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

El convenio del río Mero desde dos ópticas distintas: una “oportunidad histórica” o un “regalo envelenado”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/06/2026 00:24
Imagen del pleno ordinario de Cambre
Pleno del Ayuntamiento de Cambre
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Pleno de Cambre rechazó la Conta Xeral de 2024, que solo contó con el respaldo del PP y de Alternativa dos Veciños (AV). Unión por Cambre (UxC) votó en contra, mientras que por la abstención optaron tanto PSOE como BNG. Tras la sesión, la alcaldesa, Diana Piñeiro, calificó de “incoherente” la decisión de UxC al rechazar las cuentas de un año en que estuvieron ellos al frente del Gobierno de Cambre.

Con todo, el rechazo al convenio con Augas de Galicia para la recuperación integral del paseo fluvial del río Mero, valorada en 870.204 euros, acabó intoxicando la sesión y derivó en un nuevo cruce de acusaciones, pues contó únicamente con los votos del PP, mientras que PSOE, BNG, UxC y la edil no adscrita votaron en contra, y AV se abstuvo, con lo que el acuerdo no salió adelante y, al menos de momento, no se actuará en el Mero.

El Gobierno de Piñeiro lamentó la pérdida de una “oportunidad histórica” mientras que los socialistas defendieron que su voto no supone un rechazo al acondicionamiento del río y su área más cercana, sino a las condiciones del convenio entre Cambre y la Xunta.

Según explicaron, el acuerdo contempla que, una vez acabadas las obras, la institución municipal ha de asumir la titularidad y los costes de mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras, sin que conste cuantía alguna que determine el impacto económico que ello supondrá para las arcas del Ayuntamiento de Cambre.

Los socialistas también criticaron la tramitación del expediente al asegurar que durante meses se analizó un documento distinto al que finalmente se llevó a votación, e incidieron en que la Xunta debería asumir todas sus responsabilidades sobre el río antes de plantear la cesión de la gestión, por lo que estiman que el convenio resulta perjudicial para los intereses de Cambre.

Para el PSOE cambrés, “o río Mero non necesita un regalo envelenado”, sino “que a Xunta cumpra coas súas responsabilidades”, indicó su portavoz, Diego Alcantarilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen del pleno ordinario de Cambre

El convenio del río Mero desde dos ópticas distintas: una “oportunidad histórica” o un “regalo envelenado”
Lucía Tenreiro
MZ *** Local Caption *** 27 JUNIO 2001 PORTADALA REFORMA DE LA JUSTICIA SERA EL ASUNTO DE LOS DEBATES DE LA ESCUELA DE VERANO DEL PODER JUDICIAL EN EL PAZO DE MARIANJURISTICAS Y POLITICOS PARTICIPARAN EN LA FOTO APARECEN SOUTO PRIETO EL MAGISTRADO FRANCES GUY CANIVET Y EL VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL BENIGNO VARELA

Hace 25 años | Juristas y políticos analizan el futuro de la justicia
Belen Cebey
Efectivos de los cuerpos de seguridad descargan fardos de cocaína en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

La producción mundial de cocaína se cuadriplica en el plazo de una década
EFE
Un recién nacido sujeta el dedo de su madre

Los nacimientos aumentaron en 2025 por primera vez en 17 años en la comunidad gallega
EFE