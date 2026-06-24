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Cambre

Alianza entre Cuba y Ucrania para mantener el sabor de la pizza napolitana en O Temple

Noelia Díaz
Noelia Díaz
24/06/2026 20:13
Yehor Hatchenko y Giomy Sierra posan con sus pizzas en O TemplePizzería bb pizza, en O Burgo
Yehor Hatchenko y Giomy Sierra posan con sus pizzas en O Temple
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La Costa da Tapia es una de las arterias del municipio cambrés y está en constante evolución, por lo que no es habitual ver bajos comerciales vacíos en ella y, si los hay, es fácil comprobar que pronto vuelven a la vida. Es el caso de BB Pizza, negocio que Giomy Sierra y Yehor Hatchenko han abierto en el antiguo Napolit, restaurante en el que ellos mismos trabajaban.

“Llevábamos tiempo en Napolit y queríamos poner en marcha nuestro propio proyecto. Somos muy buenos amigos de los dueños, así que cuando decidieron cerrar este local les propusimos que nos lo traspasaran y seguir con la misma línea. Ellos nos apoyaron en todo”, reconoce Giomy Sierra, cubano que ha montado una “alianza internacional” con su compañero ucraniano para que la Costa da Tapia siga teniendo sabor napolitano.

“Nos gusta mucho la cocina italiana y hemos trabajado siempre con pizza. En Cuba empecé a trabajar con 14 años en una pizzería y Yehor ha cocinado en cruceros y restaurantes de distintos países y tiene muchísima experiencia y formación”, manifiesta Giomy Sierra.

Ambiente familiar

Buscan darle un toque más familiar al establecimiento –que se ubica en el cruce con la calle Teresa Herrera– y han innovado en la masa de sus pizzas. “Las hacemos con masa de biga para que no quede tan aireada y sí más crujiente. Seguimos con ingredientes italianos de máxima calidad: mozzarella fior di latte DOP, tomate San Marzano DOP, prosciutto... y hemos añadido, dado que tenemos muchos clientes muy jóvenes, alguna ‘americanada’ como nuggets y alitas de pollo, que son perfectos para compartir”, dice Sierra.

Los emprendedores, de 27 y 33 años, se muestran encantados con el recibimiento de la gente en O Temple al nuevo establecimiento y destacan el “buen rollo” con los otros negocios de la zona. “Muchos nos conocían de Napolit y les sorprendió vernos todavía aquí. Llevamos abiertos desde el 11 de junio, prácticamente nada, pero estamos muy contentos, además enfrente tenemos a unos chicos también nuevos que han cogido la cervecería Bremen y son gente espectacular”, destaca el cubano.

Demanda de croissants

Además de las pizzas, Napolit es conocido por sus croissants y los dueños de BB Pizza aseguran que están recibiendo una alta demanda de este producto. “Estamos estudiando cómo poder tenerlos, nos los piden muchísimo, pero realmente la gestión para que Napolit los tuviera era muy complicada”, indica uno de los emprendedores de BB Pizza, que lleva ese nombre porque este negocio es el “bebé” de ambos, pero también porque “inicialmente iba a ser otro concepto de pizzas, en formato baby”, revela.

Giomy Sierra anuncia que pronto habrá otras propuestas de hostelería en las inmediaciones y “eso atraerá mucha más gente a la calle”. “Es bueno que abran más negocios, tanto de hostelería como de otros servicios, nos ayudamos unos a otros. La verdad es que desde que abrimos la gente de por aquí se ha portado súper bien con nosotros”, asevera el hostelero.

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