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Cambre

Un incendio hace saltar las alarmas en A Barcala

Redacción
22/06/2026 22:13
Los servicios de extinción trabajan en la zona
Los servicios de extinción trabajan en la zona
Cedida
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Un incendio en el entorno de A Barcala, en Cambre, ha hecho saltar todas las alarmas en el municipio tras detectar dos focos distintos, supuestamente intencionados, uno de ellos cerca de los depósitos de gas de la urbanización, indican los vecinos.

Los residentes han salido a la calle para comprobar la evolución de las tareas de extinción, a las que se han sumado varias dotaciones de bomberos. La expectación se concentra en el entorno de las calles Río Barcés y Río da Gándara, las más próximas a la zona de arbolado incendiada.

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