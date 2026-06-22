Piñeiro defiende el recurso contra el archivo de la investigación de los contratos verbales: "a nosa obriga é actuar"
El Gobierno de Cambre reacciona al sobreseimiento de la causa contra el exalcalde Óscar García Patiño. La actual mandataria municipal, Diana Piñeiro Fernández, defiende la decisión de recurrir el auto al considerar que la Audiencia Provincial de A Coruña "debe valorar unha documentación" que, según el recurso interpuesto por la instituciòn, describe "unha situación prolongada durante anos na contratación de servizos esenciais e que supuxo máis de 14,5 millóns de euros abonados á marxe do procedemento legalmente establecido", indican desde Cambre.
“Estamos a falar dunha causa que analiza unha década de contratacións municipais e máis de 14,5 millóns de euros de fondos públicos", apuntan los dirigentes municipales que insisten en que "a nosa obriga é actuar, esgotar todas as vías legais ao noso alcance e defender os intereses do Concello e dos veciños de Cambre”.
En este sentido, la alcaldesa recuerda que "o arquivo acordado polo Xulgado foi recorrido polo Concello de Cambre, polo que será agora a Audiencia Provincial quen deba pronunciarse sobre os argumentos e a documentación achegada", dijo Piñeiro.
Además, para el Gobierno del PP es necesario "aclarar algunhas cuestións que quedaron fóra do debate público nos últimos días", en tanto que "o propio recurso presentado polo Concello de Cambre sostén que non se trata dunha incidencia administrativa puntual" sino de una situación que se alargó durante casi un decenio y que afectó "á contratación de servizos municipais esenciais como o abastecemento de auga, a limpeza viaria, a iluminación pública, o mantemento de zonas verdes, as actividades socioculturais ou os servizos deportivos" que se ofrecen a la ciudadanía de Cambre.
En el recurso indican que durante esos años se abonaron "máis de 14,5 millóns de euros por servizos básicos municipais mantidos mediante contratacións verbais e fóra do procedemento ordinario de contratación pública" y que no existió "unha verdadeira vontade de regularización da situación, senón que en numerosos casos se produciron actuacións destinadas a crear unha aparencia de actividade administrativa sen chegar a culminar os procedementos correspondentes"; que incluso se abrieron expedientes de contratación que "uedaron paralizados ou foron arquivados polos propios responsables políticos" de Cambre.
En este sentido, ante el argumento de una supuesta incapacidad por carecer de medios, los de Diana Piñeiro cuestionan que "se mantivese unha contratación verbal en servizos esenciais mentres, ao mesmo tempo, se tramitaban centos de contratos noutras áreas municipais", por lo que, en su opinión, la Audiencia de A Coruña "debe valorar a totalidade da documentación incorporada á causa antes de dar por concluída a investigación" contra Patiño.
Así, la alcaldesa sostiene que "a propia denuncia interposta polo Fiscal Xefe Provincial da Coruña recolle que existían indicios suficientes de infracción penal para solicitar a apertura dun procedemento xudicial e sinala expresamente ao exalcalde como 'máximo responsable da forma de levar a contratación no Concello de Cambre".
“Estamos a falar dunha denuncia presentada polo Fiscal Xefe Provincial tras valorar a documentación remitida ao Ministerio Fiscal. Non estamos ante unha opinión política nin ante unha iniciativa partidista”, reiteró Piñeiro.
Asimismo, los actuales responsables municipales advierten de que "o recurso non se limita á actuación do exalcalde" pues "o escrito presentado polo Concello de Cambre solicita igualmente que se valore a ampliación da investigación a María Dolores Pan Lesta, ao considerar que determinados feitos recollidos na documentación da causa tamén deben ser obxecto de análise xudicial" por parte de la Audiencia de A Coruña.
En cuanto al origen de la denuncia, inciden en que "a situación foi posta en coñecemento do Ministerio Fiscal pola interventora titular do Concello de Cambre no exercicio das súas obrigas legais de control e fiscalización" y que esta, a quien la alcaldesa expresó su respaldo "polo traballo desenvolvido", actuó "conforme ás responsabilidades inherentes ao seu cargo ao trasladar ao órgano competente unha situación que considerou merecedora de valoración xurídica" pero que "foi o propio Fiscal Xefe Provincial da Coruña quen decidiu interpoñer a correspondente denuncia xudicial" negando así cualquier interés político o personal contra Patiño.
“Estamos a falar dunha denuncia presentada polo Fiscal Xefe Provincial, non dunha decisión política, non dunha iniciativa partidista e non dunha actuación persoal de ninguén; a documentación foi remitida ao Ministerio Fiscal para a súa valoración e foi o propio Fiscal Xefe quen decidiu presentar a denuncia”, sostuvo Piñeiro,
“As empregadas públicas teñen a obriga legal de actuar cando detectan situacións que consideran relevantes no exercicio das súas funcións" y, en este sentido, "cumprir coa lei e coas responsabilidades inherentes ao cargo nunca pode ser motivo de crítica" pues "fixeron exactamente o que lles correspondía facer”, afirmó Diana Piñeiro.
De la misma manera, la regidora aclaró que "a personación do Concello de Cambre e a contratación da defensa xurídica correspondente foron sometidas aos órganos municipais competentes" y "non estamos ante unha iniciativa individual nin partidista", sino ante "unha decisión institucional adoptada para defender os intereses do Concello de Cambre e da súa veciñanza”, destacó Piñeiro.
En cuanto a la corporación, agradeció expresamente la colaboración de aquellos miembros "que apoiaron que o Concello de Cambre estivese presente no procedemento para coñecer de primeira man o seu desenvolvemento, exercer a defensa dos intereses municipais e garantir que a institución contase con representación propia durante toda a tramitación da causa" contra los antiguos dirigentes, de UxC.
En relación con los costes derivados de este recurso, desde el Gobierno de Piñeiro aseguraron que "non supón ningún gasto adicional para as arcas municipais" puesto que está incluido "dentro dos servizos de representación e defensa xurídica xa contratados para este procedemento, polo que non xera ningún custo engadido para os veciños de Cambre"
En resumen, desde la institución municipal aseguran que "recorrer esta resolución non supón gastar nin un euro máis dos seus impostos" y que su obligación "non é protexer a ningún exgoberno nin a ningún exalcalde" sino "protexer ao Concello de Cambre, aos seus recursos públicos e aos veciños que os sosteñen cos seus impostos. E iso é exactamente o que estamos facendo”, sentenció Piñeiro.