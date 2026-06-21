Patiño: "No hay papel del juzgado que borre estos meses de angustia familiar"

Óscar García Patiño, durante un pleno ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El exalcalde de Cambre Óscar García Patiño (Unión x Cambre) celebra el sobreseimiento de la causa penal en que se le acusaba de prevaricación durante su mandato, alegando la interventora Lucía Mata que la mayoría de los servicios del municipio se prestaban a través de contratos verbales y muchos estaban en precario. También se vinculaba a este expediente la situación de la Policía Local, tras denuncias sobre supuestos pagos irregulares a agentes desde el consistorio.

En la sentencia se reconocen "irregularidades administrativas graves" en el Ayuntamiento debido a la falta de personal, pero se descartan las consecuencias penales al quedar acreditado que el mandatario tomó las decisiones sin intención de perjudicar o beneficiar a nadie, sino solo pensando en garantizar los servicios en la localidad.

"Hoy por fin puedo respirar. Después de meses de un calvario insufrible, de noches sin dormir y de llevar una carga pesadísima sobre los hombros, la justicia ha hablado con total claridad: la causa penal contra mí queda archivada. No había nada. Nunca hubo nada", señalaba este domingo Patiño en sus redes sociales.

A pesar de la resolución favorable, alega que "el daño ya está hecho y ha sido un daño terrible". "Ver sufrir a mi familia, ver la preocupación constante en los ojos de mi mujer, de mis hijos, y tener que soportar el señalamiento o las miradas de desconfianza en la calle por una denuncia sin pies ni cabeza... eso es algo que no le deseo a nadie. El dolor moral que nos han causado es completamente irreparable. No hay papel del juzgado que borre esos meses de angustia familiar", reconoce.

"Maldad absoluta" de Piñeiro y Carballada

"Este asunto ha tenido una maldad absoluta", añade el exalcalde y todavía líder de UxC, quien carga contra la "sociedad" de Diana Piñeiro (PP) y Daniel Carballada (BNG). "Ha sido una trama política con nombres y apellidos, orquestada con la única intención de destruir las siglas de Unión x Cambre y a mí personalmente. Y tras el carpetazo de la jueza y el informe del fiscal pidiendo el archivo, es el propio gobierno de Piñeiro el que interpone un recurso. ¡Es insólito! La propia interventora que denunció originalmente, Lucía Mata, ni siquiera ha recurrido. Se ha apartado. Pero el Gobierno del PP y BNG prefiere seguir gastando el dinero de todos los cambreses para pagar la defensa de las ideas personales de una funcionaria", critica Patiño.

Denuncia el exregidor que "no todo vale en política" y se pregunta: "¿Vale destrozar a una persona, hacer sufrir a su familia y, además, dilapidar el dinero de los vecinos con tal de ganar en los despachos lo que no son capaces de ganar en las urnas?". Ahora, dice, exige que el coste total de este "sinsentido judicial" no corra a cargo de las arcas municipales. "Que lo paguen de sus propios bolsillos la interventora, Diana Piñeiro y Daniel Carballada. Ellos montaron esta persecución por puro interés y ellos deben asumir su responsabilidad, sin gravar ni un euro más la economía de nuestro Concello", manifiesta.

En su comunicado, Óscar García da las gracias a quienes lo apoyaron en "los momentos más oscuros". "La verdad y la decencia siempre ganan. ¡Seguimos adelante, con la cabeza muy alta y el corazón limpio!", concluye. Compañeros de partido como su sucesora en el cargo, María Pan -que también tuvo que declarar en la causa que ahora se ha archivado-, la edil Landa Díaz y el exconcejal Ramón Boga, aplaudieron el sobreseimiento de la causa y mandaron mensajes de apoyo al exalcalde.

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