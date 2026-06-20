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Cambre

Cambre estudia una transferencia de crédito para garantizar ayudas a las ANPA y Sementeira

Redacción
20/06/2026 13:34
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
PATRICIA G. FRAGA
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El Gobierno de Cambre llevará al pleno de junio una propuesta de transferencia de crédito con el objetivo de "garantir as subvencións destinadas ás ANPA e a Escola Sementeira mentres continúa pendente a aprobación dos orzamentos municipais de 2026". El documento económico se encuentra en proceso de fiscalización, explica el Ejecutivo de Diana Piñeiro, y todavía no ha podido debatirse en sesión plenaria.

"Co obxectivo de evitar que esta situación afecte ás entidades beneficiarias, o Goberno municipal impulsará unha transferencia de crédito específica que permita garantir os recursos comprometidos coas ANPA e con Sementeira, asegurando así a continuidade da súa actividade mentres non se completa a aprobación das contas", manifiestan.

Cambre apunta que el departamento correspondiente está trabajando ahora para localizar las partidas y la disponibilidad de crédito necesaria para hacer posible esta transferencia, que en cualquier caso será elevada a pleno para su debate y aprobación por la corporación.

Diana Piñeiro destaca que entre sus prioridades está "protexer ás entidades beneficiarias de axudas" para garantizar el funcionamiento de las mismas, y reitera el compromiso de su equipo para presentar "o antes posible" los presupuestos.

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