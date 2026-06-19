Más de 900 kilos de cigala para la fiesta estrella de Anceis, Cambre

La parroquia cambresa de Anceis inicia este viernes sus fiestas de San Juan, que mañana sábado (desde las 20.00 horas) contarán con uno de los eventos estrella, la gran cigalada. Para esta cita, que ya se ha convertido en referente en la comarca con sus más de 30 años de historia, la comisión despachará más de 900 kilos de este crustáceo -alrededor de 2.000 raciones-.

David López, portavoz, reconoce que cada año la afluencia a estos festejos es mayor y que en la cigalada de 2025 batieron el récord. "Ya le solemos decir al Ayuntamiento que esta es la fiesta más importante de Cambre", bromea López, que forma parte desde 2014 de la comisión, integrada por unas 23 personas de edades variadas. "En la cigalada somos unas 60 personas trabajando, hay que agradecer a los colaboradores, que son muchas horas delante de la plancha", comenta el secretario de la asociación.

Este año las fiestas de San Juan tienen otro aliciente, un festival de rock que esta noche (21.00 horas) contará con Tonhito de Poi, Mártires del Rock&Roll, The Nunzia's Band y la banda cambresa Hemacaos -que celebró en 2024 su 25 aniversario-. "Llevaba años planteando hacer un concierto rock dentro de las fiestas, creo que suma mucho al cartel porque propones diversos planes a la gente", señala David López.

El germen de la fiesta, unas cigalas regaladas

Desde la comisión de Anceis recuerdan que la cigalada comenzó "como una coña" hace más de tres décadas, porque "un vecino que tenía una empresa de exportación de mariscos donó un día unas cigalas para que las hiciesen a la vez que las sardinas". El éxito fue total.

El crustáceo acabó "pasándole por encima", dice López, a la sardina, y aunque ese vecino ya murió, uno de sus descendientes, Pablo Iglesias, continúa siendo proveedor oficial de esta fiesta.

Anceis calienta motores para iniciar este viernes, día 19, sus celebraciones patronales, que se prolongarán hasta el miércoles, día 24. Además del festival de rock (hoy) y la cigalada (mañana), la fiesta continúa el domingo 21 con el dúo D'Vicio y degustación de paella en la sesión vermú. El lunes harán un parón "para coger aire", bromean, y seguirán el martes 23 con una churrascada amenizada por La Bamba y la Disco CDC, para finalizar el 24 con la actuación del dúo Dilema en la sesión vermú.

Festas San Xoán de Anceis en Cambre