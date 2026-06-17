Medina Azahara dará en el Rock in Cambre su único concierto en Galicia en su gira de despedida

13 abril 2017 - fotografía del grupo Medina Azahara Archivo El Ideal Gallego

La emblemática banda de rock andaluz Medina Azahara ofrecerá en el Rock in Cambre su único concierto en Galicia dentro de su gira de despedida de los escenarios, según confirmó este miércoles la organización del festival.

La formación nacida en Córdoba a finales de los 70 anunció el año pasado que se mantendría en activo hasta noviembre de este año. Así, llegará al municipio cambrés el último fin de semana de septiembre para desplegar su potente directo, plagado de clásicos como 'Necesito respirar', 'Paseando por la Mezquita' y 'Todo tiene su fin'.

Con Medina Azahara, el cartel del evento musical de Cambre ya está completo, a falta de conocer las formaciones locales que actuarán como teloneras -y que se decidirán mediante una batalla de bandas-. Los andaluces se unirán a Boikot, Biznaga, Me Fritos and the Gimme Cheetos y Carlangas, grupos que se han ido anunciando en los últimos meses.

El Rock in Cambre cumple este año su XXXIV edición y tendrá una duración de dos días, a diferencia de los últimos años, para dar más protagonismo a los grupos del municipio.