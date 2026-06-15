Anceis, en Cambre, promueve el San Xoán Rock, con Tonhito de Poi como cabeza de cartel

Cigalada de Anceis, en una edición anterior QUINTANA

La localidad cambresa de Anceis celebra esta semana sus fiestas de San Juan con un amplio programa de actividades, entre ellas la habitual cigalada -el sábado 20- y, como novedad, el festival San Xoán Rock, en el que actuarán el integrante de Heredeiros da Crus Tonhito de Poi, Mártires del Rock & Roll, The Nunzia's y la emblemática banda local Hemacaos, que en 2024 celebró su 25 aniversario.

Los conciertos serán este viernes, día 19, a partir de las 21.00 horas, y darán el pistoletazo de salida a unos festejos que se prolongarán hasta el miércoles 24. Así, el día de la cigalada actuarán Los Satélites y Unión y Fuerza, mientras que el domingo 21 será el turno de D'Vicio y Gus Dj.

El martes 23 habrá churrascada popular y música con La Bamba y Disco CDC y el miércoles 24, día de San Juan, finalizarán las celebraciones con una sesión vermú a cargo del dúo Dilema.

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