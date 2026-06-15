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Cambre

Anceis, en Cambre, promueve el San Xoán Rock, con Tonhito de Poi como cabeza de cartel

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/06/2026 16:33
Cigalada en Anceis @Quintana (12)
Cigalada de Anceis, en una edición anterior
QUINTANA
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La localidad cambresa de Anceis celebra esta semana sus fiestas de San Juan con un amplio programa de actividades, entre ellas la habitual cigalada -el sábado 20- y, como novedad, el festival San Xoán Rock, en el que actuarán el integrante de Heredeiros da Crus Tonhito de Poi, Mártires del Rock & Roll, The Nunzia's y la emblemática banda local Hemacaos, que en 2024 celebró su 25 aniversario.

Los conciertos serán este viernes, día 19, a partir de las 21.00 horas, y darán el pistoletazo de salida a unos festejos que se prolongarán hasta el miércoles 24. Así, el día de la cigalada actuarán Los Satélites y Unión y Fuerza, mientras que el domingo 21 será el turno de D'Vicio y Gus Dj.

El martes 23 habrá churrascada popular y música con La Bamba y Disco CDC y el miércoles 24, día de San Juan, finalizarán las celebraciones con una sesión vermú a cargo del dúo Dilema.

Reportaje | Los rockeros de toda la vida vuelven a la carga en Cambre

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