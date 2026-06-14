Un paseo por la fraga de Cecebre: lo que queda del ‘bosque animado’ que Wenceslao hizo internacional

Cartel indicativo de Cecebre en la AC-221 PATRICIA G. FRAGA

La casa-museo Wenceslao Fernández Flórez y la fundación en su nombre cumplieron esta semana 25 años, una efeméride que El Ideal Gallego ha tomado como referencia para echar un vistazo a la fraga de Cecebre, a lo que queda de ese ‘bosque animado’ con el que el autor coruñés traspasó fronteras en 1943 y que tantas visitas ha recibido a lo largo de las décadas, especialmente, explica Alicia Longueira (directora de la casa-museo ubicada en Villa Florentina), tras el estreno de la película de José Luis Cuerda, en 1987.

Lo primero que hay que destacar es que esta fraga de la que habla el escritor no es un lugar perfectamente delimitado, sino una suma de paisajes de esta parroquia cambresa: “Aquí nunca houbo unha fraga como tal, que tivera unha estaca marcando o inicio e outra marcando o final. Cando el viña aquí, primeiro á casa de Piñeiro e despois a Villa Florentina, paseaba por toda esta zona, facía camiñatas á beira do río, pasaba por leiras e montes... Movíase por un espazo amplo onde se relacionaba coa xente de aquí e con outros veraneantes”, puntualiza Longueira, que destaca la “evolución constante na paisaxe” y menciona, precisamente, la muestra ‘100 anos da fraga de Cecebre’ que alberga la casa-museo, con tres vistas aéreas donde se ve la variación.

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Contra lo que pueda pensarse, la superficie arbolada no se ha perdido pese al crecimiento de la población local. Ramón Boga, director Museo do Xacemento Romano de Cambre, asegura que “a masa boscosa é máis grande agora que nos anos 50: se se ven as imaxes do voo americano do 56, había moitas máis leiras que agora son monte, porque ao deixarse de cultivar unha terra, as árbores medran de calquera maneira”. “O concepto ‘fraga de Cecebre’ é moi amplo, pero todavía quedan moitos lugares alí nos que impregnarse do espírito do ‘Bosque Animado’, o paseo pola beira do río Mero e o embalse, o muíño de Peiraio... todo Cecebre está moi chulo”, comenta Boga.

Alicia Longueira apunta que la construcción del embalse, en los 70, también incidió “moitísimo” en el entorno y es otro escollo cuando se quiere comparar la fraga de aquellos tiempos con la actual. “O embalse non estaba cando el paseaba por aquí, e está o asunto da eucaliptización, que inflúe en todas partes”, afirma la directora de la casa-museo, que concuerda con Boga en que “todavía quedan recunchos en Cecebre nos que descubrir a esencia que se describe na novela”, y enumera enclaves del paseo fluvial como los molinos de Peiraio y Os Galiñeiros, “donde hai fotografías do autor”.

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Aunque ese ‘bosque animado’ sería, según dicen los expertos, un compendio de lugares, en el imaginario común persiste la idea –a lo que ayuda el marcador de Google en ese punto– de que la mencionada fraga es la zona de árboles en la AC-221, entre la gasolinera y el apeadero cecebrense. “Creo que esa asociación se fai porque a xente que vén de Coruña é o primeiro que se encontra, e hai un monolito que se puxo nos anos 50 alí porque era unha zona estratéxica, ao lado do apeadeiro. Ademais, e isto xa é suposición miña, creo que cando se facían as romarías, ese lugar quedaba moi a man para non cargar moito cos bártulos”, bromea Longueira.

Punto de encuentro

Villa Florentina ha sido siempre un centro de actividad importante para Cecebre y su gente, además del resto de vecinos de la comarca, y allí se realizan desde charlas, mesas redondas y presentaciones literarias hasta conciertos, exposiciones, fiestas de San Juan, romerías, picnics, representaciones teatrales y partidas de croquet.

Pese a que el ritmo de actos ha decaído desde la pandemia, señala Alicia Longueira, tanto ella como la archivera, Teresa Moris, trabajan voluntariamente para dar a conocer el legado de un escritor que dejó una huella imborrable en este paraje. “As visitas agora son concertadas e veñen colexios ou particulares que leron ‘El bosque animado’ ou viron a película, que sempre foi un acicate pese a que se rodou en Sobrado”, ironiza Longueira, quien añade que “está ben ter esa irmandade con Sobrado, que hai imaxes de Wenceslao alí super elegante nas ruinas do mosteiro”.

Decía Wenceslao que la fraga tenía un “alma ingenua”, una “ciencia” que “consiste en saber que de cuanto se puede ver, hacer o pensar sobre la tierra, lo más prodigioso, lo más profundo, lo más grave es esto: vivir”. Y Cecebre aguarda, sin prisa, para quien quiera vivirlo.