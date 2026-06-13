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Cambre

Un coche atropella a un grupo de seis ciclistas en Cambre 

Dos de los deportistas tuvieron que ser trasladados al hospital

Ep
13/06/2026 14:26
Imagen de archivo de un accidente en O Martinete, en el que un coche arrolló a varios ciclistas
Archivo El ideal Gallego
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Un coche ha alcanzado a un grupo de seis ciclistas que circulaban en Cambre (A Coruña). Dos de ellos fueron atendidos y trasladados por los servicios sanitarios.

Un coche alcanza a tres ciclistas que circulaban por la carretera en O Martinete

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Tal y como ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 11.30 horas de este sábado en la AC-400, en Sigrás, Cambre. El vehículo chocó contra el grupo de ciclistas, que cayeron al suelo.

Nuevo atropello de un joven usuario de BiciCoruña a una transeúnte

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De los seis deportistas, dos recibieron asistencia médica y fueron trasladados por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al centro hospitalario de referencia.

Además, de los sanitarios, se desplazaron hasta el punto agentes de la Policía Local y miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Cambre.

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