Un coche atropella a un grupo de seis ciclistas en Cambre 

Imagen de archivo de un accidente en O Martinete, en el que un coche arrolló a varios ciclistas Archivo El ideal Gallego

Un coche ha alcanzado a un grupo de seis ciclistas que circulaban en Cambre (A Coruña). Dos de ellos fueron atendidos y trasladados por los servicios sanitarios.

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Tal y como ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 11.30 horas de este sábado en la AC-400, en Sigrás, Cambre. El vehículo chocó contra el grupo de ciclistas, que cayeron al suelo.

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De los seis deportistas, dos recibieron asistencia médica y fueron trasladados por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al centro hospitalario de referencia.

Además, de los sanitarios, se desplazaron hasta el punto agentes de la Policía Local y miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Cambre.