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Cambre

Cambre recepciona la sala multiusos de la piscina de A Barcala, terminada en 2023

Redacción
13/06/2026 19:05
La recepción de la nueva sala de actividades en A Barcala
La recepción de la nueva sala de actividades en A Barcala
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El Ayuntamiento de Cambre informó este sábado de que acaba de recepcionar la sala de actividades del complejo deportivo municipal de A Barcala, rematada desde finales de 2023, "culminando así a tramitación dunha actuación que permanecía sen poder entrar en funcionamento", destaca.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, visitó las instalaciones coincidiendo con la recepción de la obra para comprobar el resultado "dunha actuación destinada a ampliar a capacidade do complexo deportivo e mellorar as condicións nas que se desenvolven numerosas actividades dirixidas".

La sala fue concebida para dar respuesta a las necesidades de un recinto con una alta demanda, incorporando un espacio para disciplinas como pilates, GAP, core, tonificación, cardio step, step, ritmo fit, pump o zumba, entre otras.

"Porén, a pesar de atoparse practicamente finalizada desde finais de 2023, a instalación non puido ser recepcionada nin posta ao servizo da veciñanza debido ás incidencias existentes no expediente da obra", apunta el Ejecutivo cambrés, que añade que según consta en la documentación incorporada al expediente, "durante a execución dos traballos foi necesario introducir modificacións respecto ao proxecto inicialmente aprobado". 

"Os responsables da actuación trasladaron ao Concello distintas comunicacións e solicitudes co obxectivo de regularizar a situación da obra e avanzar na súa tramitación", explica Cambre.

Los vecinos de Cambre se quejan de los desperfectos en las instalaciones deportivas de A Barcala

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