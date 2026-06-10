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Cambre

Cuatro intrépidas jóvenes que emulan a Annie Leibovitz desde A Barcala, en Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/06/2026 17:39
Las alumnas del curso de fotografía de A Barcala, con su profesora
Las alumnas del curso de fotografía de A Barcala, con su profesora
PATRICIA G. FRAGA
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Sofía Vázquez, Nora Juncal, Llara Gómez y Carla Martínez son las cuatro primeras alumnas ‘graduadas’ del curso de fotografía que imparte Sara López (@saranebril) en A Barcala (Cambre), una actividad en la que han aprendido los conceptos básicos de este arte, “pero también a mirar el mundo de otra manera”, dice su maestra. El cierre será este viernes a las 19.00 horas con una exposición efímera –‘Con A mayúscula’– que han organizado ellas mismas en el estudio Sara Nebril, en la plaza 1º de Maio de esta urbanización.

“A mi abuelo siempre le gustó bastante hacer fotos, de hecho la cámara que uso es suya. Desde pequeña me gusta hacer fotos, tanto naturaleza como expresiones en las personas”, explica Sofía, que está a punto de cumplir los 12 años. Nora, de 11, incide en que “realmente son cuatro exposiciones en una, porque cada una ha hecho algo totalmente distinto”, mientras que Llara y Carla añaden que hay muchas instantáneas de “naturaleza, pero también retratos”. 

Las jóvenes han diseñado, también, sus propios logos comerciales, como si fueran fotógrafas profesionales. Su profesora apunta que, aunque “hubo una parte teórica” para conocer técnicas y procesos básicos como la luz o el encuadre –además de muchos fotógrafos célebres–, las sesiones se centraron en “el ojo de cada autora”. “Lo más importante es que no pierdan esa manera de ver el mundo, algo que cuando creces se va. Jugando y experimentando fueron aprendiendo a transmitir a través de la imagen”, dice Sara López, quien se declara “muy orgullosa” de estas pequeñas. 

Además de salidas a enclaves naturales cercanos como el paseo del río Mero, las alumnas visitaron la muestra ‘Wonderland’ de Annie Leibovitz en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), de la que se declaran fans incondicionales desde que vieron su trabajo: “Impresionante”, coinciden todas. 

El curso de fotografía tendrá continuidad el curso que viene: “Ya hay varios interesados. No hay una edad mínima, lo único necesario es que les guste la fotografía y se manejen un poco con la cámara”, destaca López.

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