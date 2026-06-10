Carlangas, la última incorporación al festival Rock in Cambre

El músico Carlos Pereiro ALAN QUEIPO

El músico compostelano Carlos Pereiro, Carlangas, es la última incorporación al cartel del festival Rock in Cambre, según confirmó este miércoles la organización. El que fuera líder de la banda Novedades Carminha estará en el evento cambrés, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en el Campo da Feira y para el que ya se han anunciado los conciertos de Boikot, Biznaga y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

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Carlangas presentará en el municipio su último disco, 'Universo Paralelo', su tercer trabajo en solitario, que salió a la luz el 29 de mayo y que llega en un momento de consolidación de su carrera tras su etapa al frente de una de las bandas más influyentes del panorama indie estatal. El artista ha ido publicando recientemente sencillos como 'Familia S.L.', tras los lanzamientos previos del tema ‘Podría ser peor’ —con la colaboración de Leiva— y ‘Problemas’, junto a Dear Joanne.

La XXXIV edición del festival, uno de los más longevos que se conservan en la comarca y que tiene carácter gratuito, volverá a celebrarse este año a finales de septiembre para no coincidir con otras citas musicales de la comarca coruñesa, indicó en su momento el Ayuntamiento. El grupo de Gobierno reunió hace unos meses a las formaciones de la localidad para explicarles el método que usarán para escoger a los próximos teloneros del Rock, una batalla de bandas que tendrá lugar este verano.

Heredeiros da Crus, The Rapants, The Muppets, Ambiguo y Low Gain fueron las bandas que integraron el cartel de 2025.

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