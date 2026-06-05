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Cambre

El incendio en un cobertizo junto a una casa que pudo acabar en tragedia en Pravio

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
05/06/2026 23:12
Incendio en cobertizo Cambre
El incendio en un cobertizo de Pravia, la noche de este viernes
Lucía Tenreiro 
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Un incendio en Pravia en un cobertizo, desató la noche del viernes todas las alarmas por su cercanía a una vivienda. El fuego se desató minutos antes de las diez de la noche, en las inmediaciones de la rotonda donde está Seivane. 

Hasta el lugar se dirigieron efectivos de los bomberos y de la Guardia civil. Los servicios de emergencias explicaron a los residentes de la vivienda que había tenido mucha suerte, ya que el fuego se pudo controlar a tiempo y no pasó a la vivienda. 

Incendio en un cobertizo en Cambre

Los dueños de la casa aseguran que oyeron una especie de petardeo, similar a una explosión, que podría haber procedido de una bombona de butano, y enseguida empezaron a ver cómo salía un montón de humo, por lo que avisaron a emergencias. En apenas 20 minutos, el incendio estaba completamente controlado, y aunque había una intensa humareda, ya no había llamas.

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