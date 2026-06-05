El incendio en un cobertizo junto a una casa que pudo acabar en tragedia en Pravio

El incendio en un cobertizo de Pravia, la noche de este viernes Lucía Tenreiro

Un incendio en Pravia en un cobertizo, desató la noche del viernes todas las alarmas por su cercanía a una vivienda. El fuego se desató minutos antes de las diez de la noche, en las inmediaciones de la rotonda donde está Seivane.

Hasta el lugar se dirigieron efectivos de los bomberos y de la Guardia civil. Los servicios de emergencias explicaron a los residentes de la vivienda que había tenido mucha suerte, ya que el fuego se pudo controlar a tiempo y no pasó a la vivienda.

Los dueños de la casa aseguran que oyeron una especie de petardeo, similar a una explosión, que podría haber procedido de una bombona de butano, y enseguida empezaron a ver cómo salía un montón de humo, por lo que avisaron a emergencias. En apenas 20 minutos, el incendio estaba completamente controlado, y aunque había una intensa humareda, ya no había llamas.