Susana Seivane actuará en la Festa da Xente Nova de Cambre

Susana Seivane, durante una actuación PATRICIA G. FRAGA

La artista Susana Seivane actuará este viernes, día 5 (20.30 horas), dentro de la programación de la Festa da Xente Nova de Cambre, evento que celebra su XIV edición y que contará con actividades durante todo el fin de semana.

"Moi contenta por poder celebrar un ano máis a Festa da Xente Nova de Cambre, que é grandísima e se fai con moito esforzo, atraendo a moita xente da vila e tamén de fóra. Encantadísima de participar, ademais, con Sementeira o venres, porque o seu profe de gaita é un grandísimo músico e moi amigo da familia Seivane, e tanto el como toda a escola están facendo un labor importantísima en Cambre coa rapazada, algo moi necesario", manifiesta la gaitera, que en 2024 se vio obligada a hacer un parón por una tenosinovitis, una inflamación en los tendones.

Por suerte, está totalmente recuperada -de hecho, señala, en 2025 ya hizo una gira con normalidad- y se muestra "con moitas ganas" de compartir escenario con Sementeira y poder tocar piezas de su abuelo, Xosé Manuel Seivane Rivas, gaitero, artesano y fundador de la marca familiar. Además, revela una de las citas más importantes que tendrá este verano, el Festival Intercéltico de Lorient, en Francia: "Había anos que non iamos e alí sempre é un pracer estar, porque é un festival de referencia a nivel mundial".

Gastronomía y disco móvil

El evento, organizado por el Sporting Cambre, ofrecerá actuaciones musicales, juegos infantiles y degustaciones gastronómicas durante los días 5, 6 y 7. Tras el Encontro de Grupos Tradicionais Sementeira (el viernes), el sábado habrá alboradas y 'pasabares' a las 10.00 horas y sesión vermú con Aixa Romay a las 14.30 horas. Ya por la tarde, hinchables gratis en el Parque da Igrexa desde las 17.30 horas, concierto de corales a las 19.30 en el anfiteatro y churrascada a las 20.30 horas en el Campo da Feira, para cerrar con la verbena con Fania Blanco Show y la disco móvil Impacto. En el descanso de la orquesta se sortearán, además, 500 euros.

El domingo 7 repetirá Aixa Romay en la sesión vermú, con venta de paella para comer, y el tardeo correrá a cargo de Dj Isaac.

Cartel de esta edición CEDIDA

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