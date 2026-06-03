Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Me Fritos and the Gimme Cheetos se suman al cartel del Rock in Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/06/2026 21:16
Me Fritos and the Gimme Cheetos
Me Fritos and the Gimme Cheetos
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La banda asturiana Me Fritos and the Gimme Cheetos actuará en la 34 edición del festival Rock in Cambre, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en el Campo da Feira.

Estandarte de lo que denominan ‘verbena underground’ o ‘punkchanga’, el grupo surgido en 2016 convierte en punk todo tipo de clásicos, incluidas canciones del verano o baladas, y triunfa con su estilo desenfadado, “rápido y fiestero”, aseguran. Su potente directo los ha llevado a grandes festivales como el Resurrection Fest o el Viña Rock, aunque se muestran abiertos a salirse del circuito habitual y se presentan como una opción para verbenas, carnavales o ‘afterparties’.

Se trata del tercer grupo anunciado para integrar el cartel del evento musical, uno de los más longevos de la provincia coruñesa que todavía se celebra. Así, Me Fritos and the Gimme Cheetos se une a Boikot y Biznaga, bandas cuya presencia en Cambre se confirmó en las últimas semanas.

“El único grupo capaz de fusionar Camela y David Bisbal con Bad Religion y The Offspring”, según reza su dossier de presentación, llegará a Cambre para no dejar indiferente a nadie.

La organización del Rock in Cambre asegura que aún quedan más bandas por anunciar, además de los grupos locales, que tendrán más protagonismo este año al pasar el festival de uno a dos días.

La banda Boikot

Boikot, la primera confirmación del festival Rock in Cambre

Más información
Biznaga, nueva confirmación del Rock in Cambre

Biznaga, nueva confirmación del Rock in Cambre 2026

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jabois posaba esta tarde con su libro en Moito Conto

Manuel Jabois | “Habría que escribir un ‘Fiebre en las gradas’ deportivista”
Jorge Riveiro
Me Fritos and the Gimme Cheetos

Me Fritos and the Gimme Cheetos se suman al cartel del Rock in Cambre
Noelia Díaz
Bil Nsongo, antes de someterse al cambio de look, junto con Tintín Pallas

El cambio de look radical de Bil Nsongo en una famosa peluquería de A Coruña
Guillermo Parga
‘Carmen’ en el Palacio de la Ópera de A Coruña. FOTOS Quintana (104)

A la venta las entradas para la Temporada Lírica de A Coruña
Redacción