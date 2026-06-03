Me Fritos and the Gimme Cheetos se suman al cartel del Rock in Cambre

Me Fritos and the Gimme Cheetos CEDIDA

La banda asturiana Me Fritos and the Gimme Cheetos actuará en la 34 edición del festival Rock in Cambre, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en el Campo da Feira.

Estandarte de lo que denominan ‘verbena underground’ o ‘punkchanga’, el grupo surgido en 2016 convierte en punk todo tipo de clásicos, incluidas canciones del verano o baladas, y triunfa con su estilo desenfadado, “rápido y fiestero”, aseguran. Su potente directo los ha llevado a grandes festivales como el Resurrection Fest o el Viña Rock, aunque se muestran abiertos a salirse del circuito habitual y se presentan como una opción para verbenas, carnavales o ‘afterparties’.

Se trata del tercer grupo anunciado para integrar el cartel del evento musical, uno de los más longevos de la provincia coruñesa que todavía se celebra. Así, Me Fritos and the Gimme Cheetos se une a Boikot y Biznaga, bandas cuya presencia en Cambre se confirmó en las últimas semanas.

“El único grupo capaz de fusionar Camela y David Bisbal con Bad Religion y The Offspring”, según reza su dossier de presentación, llegará a Cambre para no dejar indiferente a nadie.

La organización del Rock in Cambre asegura que aún quedan más bandas por anunciar, además de los grupos locales, que tendrán más protagonismo este año al pasar el festival de uno a dos días.

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