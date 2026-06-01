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Cambre

Empieza el ‘lavado de cara’ de O Temple con la renovación del parque de Francisco Rodríguez

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/06/2026 15:13
La alcaldesa, Diana Piñeiro, visitó la obras
La alcaldesa, Diana Piñeiro, visitó la obras
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Un año después del cierre del parque de Francisco Rodríguez, en O Graxal (O Temple), este lunes comenzaron las obras de renovación integral en el mismo, que se financian con cargo al Plan de Obras y Servicios (POS+) de la Diputación y que ascenderán a 121.531,03 euros

Es la primera acción del ‘lavado de cara’ que el Ayuntamiento de Cambre tiene previsto realizar en el barrio más poblado del municipio, después de recibir diferentes quejas y peticiones de los vecinos y las familias de la zona, que incluso llegaron a manifestarse en noviembre para clamar contra el abandono de los espacios públicos. 

“Somos el barrio con más niños pero tenemos los parques cerrados, y los que están abiertos tienen un estado pésimo, con una alta peligrosidad. El Ayuntamiento está provocando que nos tengamos que ir a otras zonas a hacer vida”, explicaba el pasado febrero David Mateo, tesorero del AMPA Mencer, del CEIP Graxal, mostrando fotografías de diferentes aparatos rotos, baches y agujeros en el pavimento. 

Mateo se muestra “feliz, la verdad”, al ver que se inician las obras del parque de Francisco Rodríguez, un espacio que, por su cercanía al CEIP O Graxal, es uno de los más concurridos entre los alumnos. “Lleva cerrado desde el 30 de mayo de 2025 y era más que necesario acometer la obra. Nos dicen que para septiembre ya estará listo, a ver si cumplen porque nos hace mucha falta”, indica el directivo de Mencer. 

Pistas deportivas

A pesar de que las familias han recibido de buen grado esta actuación, consideran que “queda mucho por hacer” en las áreas de ocio infantil y juvenil de O Temple. Reclaman, en concreto, que se abra “de una vez” la pista deportiva del parque Ramón Barba, que tras las obras integrales nunca se abrió al público: “Está terminada desde hace mucho, pero vallada, abandonada y llena de suciedad”, cuenta David Mateo. 

Añaden que hay otra pista en Otero Pedrayo, junto al hipermercado, que también ha sufrido cierres, “y así es que ya no se ven chavales por O Temple”, sostiene el tesorero del AMPA de O Graxal, que considera “vitales para las familias” estas instalaciones de esparcimiento. 

Las obras del parque de Francisco Rodríguez, que hoy visitó la alcaldesa, Diana Piñeiro, consistirán en la renovación del suelo con caucho amortiguante y el vallado perimetral del área, además de instalar nuevo mobiliario (bancos, papeleras y mesa picnic) y juegos infantiles, incluidos los columpios, toboganes, rocódromo y balancines. Contará, además, con más césped, más árboles y un sistema de riego más moderno.

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