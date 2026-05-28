Cambre saca adelante a la tercera el pago de facturas atrasadas de la Rede Cultural 2025

La sesión de este jueves en Cambre CEDIDA

A la tercera fue la vencida. Cambre sacó adelante en el pleno de ayer el expediente para desbloquear el pago de las facturas pendientes de la Rede Cultural de la Diputación de 2025, “permitindo así que artistas, compañías e provedores poidan cobrar polos traballos realizados”, indicó la alcaldesa, Diana Piñeiro.

La propuesta fue defendida por tercera vez en sesión plenaria por el Ejecutivo local, que incorporó nueva documentación e informes técnicos complementarios con el objetivo de facilitar una “solución definitiva” para los profesionales afectados, y logró el visto bueno de prácticamente toda la corporación, con la negativa de Unión por Cambre (UxC) y la abstención de la edil no adscrita.

“Desde o primeiro momento este goberno mantivo unha posición clara: buscar unha solución para que artistas, compañías e provedores poidan cobrar polo traballo realizado”, dijo Piñeiro, que recordó también que el expediente aprobado incluye “o levantamento dos reparos formulados pola intervención municipal e o recoñecemento extraxudicial de crédito necesario para facer efectivos os pagamentos correspondentes”.

La regidora agradeció el apoyo de los grupos que votaron a favor y lamentó la posición de rechazo de UxC