Un taller botánico en O Temple para resetear: “El mundo no se cae porque paremos dos horas”

Úrsula Paz posa con un bosque eterno en su estudio de O Temple Germán Barreiros

"Tuve que coger una baja porque no era capaz de trabajar sin llorar ni tener crisis de ansiedad. Ahí empecé en terapia y me replanteé qué quería hacer con mi vida; acabé volviendo a mis raíces y montando Kai.Zen”. Quien habla es Úrsula Paz, emprendedora de O Temple que desde diciembre cuenta con un estudio botánico en la calle Párroco Manuel Cobas, en la que pasó su infancia y juventud.

Ofrece talleres y cursos para crear auténticas obras de arte naturales, como los bosques eternos o las kokedamas, pero sobre todo quiere ser “un espacio donde la gente pueda hacer ese clic que te hace ver que el mundo no se cae por parar dos horas y que en vez de producir y producir también hay tiene que haber tiempo para respirar”.

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Realiza colaboraciones con entidades como Cruz Roja, colegios o el Ayuntamiento de A Coruña –para el programa Nocturnia–, aunque una de las modalidades de más éxito son los talleres privados: para cumpleaños, como regalo del Día de la Madre o como actividades de empresa. “En la clase de bosques eternos los alumnos aprenden a hacer un ecosistema autosostenible; lo terminas, cierras el bote y él establece su propio ciclo del agua y no tienes que hacer nada más. Después hacemos una meditación guiada para que ese bosque se convierta en ancla, en el objeto que, cuando tienes un mal día, te recuerde que tienes que parar y respirar de forma consciente”, indica Paz.

Sus kokedamas tienen un toque especial, y es que van recubiertas con redes de batea que ella misma recupera en limpiezas de playas. “Me gusta compensar un poco la huella de CO2 que generamos todos los negocios y en mis salidas encuentro muchas redes de las bateas de Lorbé”, asegura la botánica.

Un cambio de rumbo laboral

Un cambio de rumbo laboral

Kai.Zen nació, dice, “por la necesidad de un cambio de rumbo laboral”. Tras 13 años en una multinacional, tuvo que resetear y bajar revoluciones: “Los últimos tres años estaba en el departamento de diseño de tiendas y el ritmo de obras, cambios y demás era frenético. El nivel de estrés se me fue de las manos, hasta el punto de ponerme enferma y perder la visión de un ojo”, relata Úrsula Paz, a quien los médicos recomendaron, entre otras cosas, “volver a caminar por el monte o la playa”.

Dado que su formación académica era de técnico agrícola, la emprendedora de O Temple consideró esta terapia “volver a sus raíces”. “En mi caso, acabé los estudios, me metí en una hipoteca y me puse a trabajar. Cuando te das cuenta, han pasado 30 años y estás haciendo cosas que no te llenan. Yo volví a recuperar el contacto con la naturaleza y, poco a poco, volví a la calma y los pensamientos negativos recurrentes cesaron”.

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Añade que la elaboración de los bosques eternos fomenta la concentración, “porque tienes que trabajar con herramientas muy pequeñas y obliga al cerebro a centrarse mucho en lo que está haciendo, a trabajar la atención plena, el mindfulness”. También promociona talleres de cosmética natural para elaborar cremas, labiales, jabones y corazones solubles para la bañera.

Kai.Zen Estudio se asienta sobre cuatro pilares, asevera Paz: la sostenibilidad, el respeto por los tiempos –tanto de las personas como de los procesos–, el volver a la tradición –técnicas de cultivo japonesas y tradiciones de las abuelas gallegas– y el respeto por lo artesanal, el trabajo de las manos.