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Cambre

El enfrentamiento se recrudece en Cambre: UxC abandona la sesión sin escuchar a Piñeiro

María Pan argumenta que se pidieron “unas explicaciones que no se nos estaban dando”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/05/2026 22:21
A la izquierda, las sillas vacías tras la salida de los ediles de Unión por Cambre
A la izquierda, las sillas vacías tras la salida de los ediles de Unión por Cambre
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La sesión extraordinaria solicitada por Unión por Cambre para aclarar más de una docena de cuestiones que afectan a la institución municipal derivó en un cruce de acusaciones entre el Gobierno de Diana Piñeiro y UxC, que acabó abandonando la sala antes de entrar en materia, “porque pedíamos explicaciones y no se nos estaban dando”, indicó la exalcaldesa, María Pan

Según el orden del día, la actual mandataria debería responder a cuestiones relacionadas con la situación económica y de los servicios municipales, y las medidas necesarias para tratar de solucionar la crisis, pero el enfrentamiento se dio nada más comenzar y terminó con la salida de los independientes, lo que para e PP evidenció que la intención de UxC era confrontar: “Si querían respuestas, lo lógico era quedarse a escucharlas”, señaló Piñeiro. Porque la alcaldesa aseguró que sí compareció para dar cuenta de todo y que durante su intervención abordó la situación económica, de los empleos y de los distintos contratos, así como de la Policía Local y del Servizo de Axuda no Fogar. 

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Sin embargo, la versión de Unión por Cambre, que señaló que abandonaron la sesión porque Piñeiro no respondía realmente a lo que se le había preguntado, no coincidió en nada con la del PP. 

La portavoz del Grupo de UxC, María Pan, explicó que la alcaldesa “se dedicó a hablar de cuestiones judiciales, mezclando todo y no aclarando nada, así que decidimos levantarnos e irnos”, señaló Pan, quien además avanzó que no cobrarán la asistencia, tal y como acordaron el martes en asamblea de UxC. 

Así, detalló que tenían 13 cuestiones para abordar pero solo les daban cinco minutos para una intervención inicial y tres para la segunda, lo que les impedía exponer adecuadamente temas clave para Cambre.

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