El enfrentamiento se recrudece en Cambre: UxC abandona la sesión sin escuchar a Piñeiro

A la izquierda, las sillas vacías tras la salida de los ediles de Unión por Cambre Cedida

La sesión extraordinaria solicitada por Unión por Cambre para aclarar más de una docena de cuestiones que afectan a la institución municipal derivó en un cruce de acusaciones entre el Gobierno de Diana Piñeiro y UxC, que acabó abandonando la sala antes de entrar en materia, “porque pedíamos explicaciones y no se nos estaban dando”, indicó la exalcaldesa, María Pan.

Según el orden del día, la actual mandataria debería responder a cuestiones relacionadas con la situación económica y de los servicios municipales, y las medidas necesarias para tratar de solucionar la crisis, pero el enfrentamiento se dio nada más comenzar y terminó con la salida de los independientes, lo que para e PP evidenció que la intención de UxC era confrontar: “Si querían respuestas, lo lógico era quedarse a escucharlas”, señaló Piñeiro. Porque la alcaldesa aseguró que sí compareció para dar cuenta de todo y que durante su intervención abordó la situación económica, de los empleos y de los distintos contratos, así como de la Policía Local y del Servizo de Axuda no Fogar.

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Sin embargo, la versión de Unión por Cambre, que señaló que abandonaron la sesión porque Piñeiro no respondía realmente a lo que se le había preguntado, no coincidió en nada con la del PP.

La portavoz del Grupo de UxC, María Pan, explicó que la alcaldesa “se dedicó a hablar de cuestiones judiciales, mezclando todo y no aclarando nada, así que decidimos levantarnos e irnos”, señaló Pan, quien además avanzó que no cobrarán la asistencia, tal y como acordaron el martes en asamblea de UxC.

Así, detalló que tenían 13 cuestiones para abordar pero solo les daban cinco minutos para una intervención inicial y tres para la segunda, lo que les impedía exponer adecuadamente temas clave para Cambre.