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Cambre

Biznaga, nueva confirmación del Rock in Cambre 2026

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/05/2026 16:47
Biznaga, nueva confirmación del Rock in Cambre
Biznaga, nueva confirmación del Rock in Cambre
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La organización del Rock in Cambre (RIC) acaba de confirmar la incorporación de Biznaga, uno de los exponentes de la nueva escena estatal del rock y el punk contemporáneo, al cartel de su edición de 2026. Una cita que se desarrollará los días 25 y 26 de septiembre, manteniendo el cambio realizado en 2025 "para evitar a coincidencia co elevado número de festivais de verán que se celebran en Galicia".

Con más de treinta años de historia, el Rock in Cambre sigue siendo una de las citas musicales más veteranas de la comarca, "mantendo intacta a súa esencia de festival gratuíto e aberto a todos os públicos, cun cartel de primeiro nivel e unha aposta firme pola música en directo", explican desde el Gobierno de Cambre.

La incorporación de Biznaga refuerza "unha nova liña de programación impulsada polo festival nos últimos anos, orientada a combinar bandas históricas do rock estatal con formacións actuais capaces de conectar coas novas xeracións sen perder o mesmo espírito rockeiro que definiu ao festival desde os seus inicios", apuntaron desde la organización antes de insistir en que el reto es construir un cartel amplio y transversal, en el que convivan diferentes estilos alrededor de la música en directo, en el Campo da Feira de Cambre.

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Biznaga, constituida alrededor de la escena punk, combina melodía, actitud y una suerte de canción protesta contemporánea y, con cinco trabajos publicados hasta el momento, ha consolidado "unha traxectoria construída sobre grandes cancións, sen concesións no discurso nin renuncias no plano melódico", apostillan dede el Rock in Cambre.

Los Premios MIN 2025 reconocieron a Biznaga como Mejor Artista, Mejor Disco de Rock y Mejor Portada, además de recibir también el Premio de la Academia de la Música al Mejor Disco de Rock.

Biznaga se suma a Boikot, confirmado hace unos días para esta edición de 2025.

Otra de las novedades será que se recupera el formato de dos días completos de conciertos, lo que permitirá ampliar también la intervención de bandas de Cambre

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