El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

El PSOE de Cambre reclama un expediente sancionador contra la empresa de Axuda no Fogar

Redacción
17/05/2026 17:10
El portavoz socialista cambrés, Diego Alcantarilla
PATRICIA G. FRAGA
El portavoz del grupo municipal socialista de Cambre, Diego Alcantarilla, reclama la “apertura inmediata dun expediente sancionador contra a empresa adxudicataria do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) tras coñecerse publicamente que a propia concesionaria recoñece non dispoñer de persoal suficiente para atender o servizo durante as fins de semana”. 

Para Alcantarilla, se trata de un “feito gravísimo” que confirma lo que familias y trabajadoras llevan meses denunciando, también en las sesiones plenarias: “O SAF de Cambre está funcionando de maneira deficiente e o goberno local sabíao”, sostiene, y considera “inadmisible que un servizo esencial dirixido a persoas maiores e dependentes chegase a unha situación de absoluto colapso organizativo, afectando directamente a usuarios vulnerables e ás súas familias”. 

"Mirar cara outro lado"

“Cando unha empresa recoñece publicamente que non pode cubrir o servizo, o Concello non pode mirar cara outro lado. Ten a obriga de actuar, fiscalizar o contrato e defender o interese público”, dice Alcantarilla.

Desde el PSOE recuerdan que llevan meses advirtiendo al Gobierno local de los “graves problemas estruturais existentes nos Servizos Sociais municipais, especialmente pola falta de persoal”.

