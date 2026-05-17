El PSOE de Cambre reclama un expediente sancionador contra la empresa de Axuda no Fogar
El portavoz del grupo municipal socialista de Cambre, Diego Alcantarilla, reclama la “apertura inmediata dun expediente sancionador contra a empresa adxudicataria do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) tras coñecerse publicamente que a propia concesionaria recoñece non dispoñer de persoal suficiente para atender o servizo durante as fins de semana”.
Para Alcantarilla, se trata de un “feito gravísimo” que confirma lo que familias y trabajadoras llevan meses denunciando, también en las sesiones plenarias: “O SAF de Cambre está funcionando de maneira deficiente e o goberno local sabíao”, sostiene, y considera “inadmisible que un servizo esencial dirixido a persoas maiores e dependentes chegase a unha situación de absoluto colapso organizativo, afectando directamente a usuarios vulnerables e ás súas familias”.
"Mirar cara outro lado"
“Cando unha empresa recoñece publicamente que non pode cubrir o servizo, o Concello non pode mirar cara outro lado. Ten a obriga de actuar, fiscalizar o contrato e defender o interese público”, dice Alcantarilla.
Desde el PSOE recuerdan que llevan meses advirtiendo al Gobierno local de los “graves problemas estruturais existentes nos Servizos Sociais municipais, especialmente pola falta de persoal”.