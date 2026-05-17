Diana Piñeiro plantea aumentar las ayudas a asociaciones entre un 12 y un 20%
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, promete que elevará al pleno municipal una modificación del Plan Estratéxico de Subvencións 2024-2027 "para incorporar unha subida de entre o 12% e o 20% nas distintas liñas de axuda destinadas ao tecido asociativo de Cambre".
La medida, explica, irá ligada a la aprobación de los nuevos presupuestos municipales, en los que el Ejecutivo local "xa incorpora este incremento das subvencións para asociacións culturais, deportivas e sociais, clubs, comisións de festas, entidades veciñais e ANPA", indica. Piñeiro subraya que ambas iniciativas forman parte de una misma "aposta política para que as entidades teñan máis respaldo e máis estabilidade para desenvolver a súa actividade".
La intención del Gobierno cambrés es que tanto el presupuesto de 2026 como esta medida puedan debatirse en el pleno ordinario de mayo, aunque no se descarta la convocatoria de una sesión extraordinaria la primera semana de junio.