María Pan: “A alcaldesa vive no Cambre idealizado que vende a través das súas notas de prensa”
La portavoz de Unión por Cambre (UxC), María Pan, alega que su formación ha solicitado un pleno extraordinario el próximo jueves debido a la “falta de información e resposta a veciños e representantes políticos” por parte de la alcaldesa, Diana Piñeiro, a la que acusa de “vivir no Cambre idealizado que vende a través das súas notas de prensa”.
“Non afrontar os problemas importantes de Cambre nin dar prioridade á problemática que están a sufrir as familias con dependentes no concello son razóns de sobra para solicitar un pleno extraordinario e facer que o goberno do PP dé explicacións e poña enriba da mesa as accións que pretende poñer en marcha para solventar a situación que está a vivir o concello”, dice Pan, que recuerda que “desde 2023 Cambre está a sufrir situacións únicas, impensables, pero quizais a máis lamentable é que o Goberno non escoita”.
La edil recuerda que ella también tuvo que comparecer varias veces por petición de la oposición cuando ostentaba el bastón de mando, “a última en decembro de 2024 para abordar o tema da Policía Local”. "Espero que este goberno tan dialogante e transparente permita un debate centrado en Cambre, onde ademais de explicacións se poñan sobre a mesa solucións reais que poidan facerse efectivas o antes posible para frear o deterioro que está a sufrir o concello", manifiesta Pan.