Cambre permitirá el cambio de uso de los locales comerciales de A Barcala como viviendas

Bajo comercial vacío en A Barcala CEDIDA

El Gobierno de Cambre anunció este miércoles que acaba de recibir el informe favorable de la Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que avala la aplicación del artículo 76 de la Ley 5/2024 para permitir el cambio de uso de locales comerciales a viviendas en la urbanización A Barcala, siempre cumpliendo los requisitos urbanísticos y de habitabilidad establecidos por la normativa vigente.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destacó que esta resolución permitirá “dar saída a numerosos baixos comerciais actualmente baleiros e facilitar novas alternativas residenciais nun contexto marcado pola falta de vivenda e polos elevados prezos do alugueiro”.

"Desde o Concello sublíñase que os cambios de uso non serán automáticos e que cada propietario deberá presentar un proxecto técnico redactado por un arquitecto e solicitar a correspondente licenza municipal", puntualiza el Ejecutivo cambrés.

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