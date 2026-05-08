Cambre incorpora dos técnicos administrativos a Servicios Sociales

Manifestación de empleados en Cambre JAVIER ALBORÉS

El Ayuntamiento de Cambre ha anunciado que “reforzará” desde la próxima semana el área de Servicios Sociales con dos nuevos profesionales destinados a “mellorar a atención á veciñanza e fortalecer tanto a atención administrativa como a xestión diaria dun dos departamentos con maior carga de traballo do municipio”, explica. Se trata de dos puestos de apoyo administrativo, uno para reforzar el Servizo de Axuda no Fogar y otro en la jefatura del departamento, para agilizar trámites, expedientes y convocatorias.

“A estas incorporacións súmanse dous novos auxiliares administrativos que se uniron recentemente ao departamento para cubrir baixas e reforzar a atención diaria á veciñanza”, alega el Ejecutivo de Diana Piñeiro, quien destaca que “o reforzo dos Servizos Sociais é unha prioridade” y que con esta medida ya son cuatro los efectivos añadidos en esta área.

Situación crítica

Por su parte, fuentes de la plantilla municipal llaman la atención sobre el colapso que vive el mencionado departamento, después de coger la baja recientemente dos personas del área, una de ellas la coordinadora, y recalcan que solamente queda una trabajadora social en activo.

Critican a la alcaldesa por “mentir” en el pasado pleno sobre su disposición para escuchar las demandas de los funcionarios locales y por acusar, en esa misma sesión, “de todos los males de esta área” a la coordinadora de Servicios Sociales, “cuando es una mujer que lleva años luchando por sacar las cosas adelante”. “Sin trabajadores sociales no sirven de nada los administrativos”, alegan.

Además, recuerdan que esta sección del Ayuntamiento trabaja “con los colectivos más vulnerables del municipio” y reclaman más medios para ella, ya que “se encuentra al límite, con el personal mínimo imprescindible”.

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