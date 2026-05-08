Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre incorpora dos técnicos administrativos a Servicios Sociales

La plantilla indica que el departamento está "al límite", con solo una trabajadora social

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/05/2026 17:47
Manifestación de empleados en Cambre
Manifestación de empleados en Cambre
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El Ayuntamiento de Cambre ha anunciado que “reforzará” desde la próxima semana el área de Servicios Sociales con dos nuevos profesionales destinados a “mellorar a atención á veciñanza e fortalecer tanto a atención administrativa como a xestión diaria dun dos departamentos con maior carga de traballo do municipio”, explica. Se trata de dos puestos de apoyo administrativo, uno para reforzar el Servizo de Axuda no Fogar y otro en la jefatura del departamento, para agilizar trámites, expedientes y convocatorias. 

“A estas incorporacións súmanse dous novos auxiliares administrativos que se uniron recentemente ao departamento para cubrir baixas e reforzar a atención diaria á veciñanza”, alega el Ejecutivo de Diana Piñeiro, quien destaca que “o reforzo dos Servizos Sociais é unha prioridade” y que con esta medida ya son cuatro los efectivos añadidos en esta área. 

Situación crítica

Por su parte, fuentes de la plantilla municipal llaman la atención sobre el colapso que vive el mencionado departamento, después de coger la baja recientemente dos personas del área, una de ellas la coordinadora, y recalcan que solamente queda una trabajadora social en activo. 

Critican a la alcaldesa por “mentir” en el pasado pleno sobre su disposición para escuchar las demandas de los funcionarios locales y por acusar, en esa misma sesión, “de todos los males de esta área” a la coordinadora de Servicios Sociales, “cuando es una mujer que lleva años luchando por sacar las cosas adelante”. “Sin trabajadores sociales no sirven de nada los administrativos”, alegan

Además, recuerdan que esta sección del Ayuntamiento trabaja “con los colectivos más vulnerables del municipio” y reclaman más medios para ella, ya que “se encuentra al límite, con el personal mínimo imprescindible”.

Vehículos policiales delante de la casa consistorial de Cambre

Cambre busca la colaboración de las policías locales del área para cubrir servicios ordinarios y extraordinarios

Más información
Una rampa precintada en A Barcala, Cambre

Otro parque precintado en Cambre tras el accidente de un niño en una mano

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Manifestación de empleados en Cambre

Cambre incorpora dos técnicos administrativos a Servicios Sociales
Noelia Díaz
premioEl gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez

A Coruña se alza con el premio a ‘mejor proyecto de sostenibilidad turística’ de Viajes National Geographic
Redacción
default

A Deputación da Coruña traspasa ao Concello de Oleiros 2,8 quilómetros de estradas provinciais
Redacción
El ideal gallego

La primera semana de junio se iniciará la urbanización de tres calles del centro de Arteixo
Redacción