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Cambre

Cambre extiende el servicio de conserjería a todos los centros educativos al incorporarlo a tiempo completo al Emilio González López

Redacción
07/05/2026 14:24
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
EC
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El Ayuntamiento de Cambre incorporará un servicio de conserjería a tiempo completo en el CEIP Emilio González López para reforzar la atención diaria al alumnado y al profesorado y dar respuesta a las necesidades "trasladadas pola comunidade educativa do centro", apuntan desde el Gobierno de Diana Piñeiro.

La medida permitirá que el centro cuente "con cobertura de conserxería durante toda a semana lectiva, mellorando o funcionamento ordinario do centro e reforzando os servizos de apoio á comunidade escolar" del González López.

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En este sentido, la alcaldesa, Diana Piñeiro, destacó el compromiso de los responsables municipales "coa mellora dos servizos públicos municipais e coa atención ás demandas dos centros educativos do municipio" y aseguró que “seguimos traballando para mellorar os recursos e os servizos que se prestan á comunidade escolar de Cambre”.

Este último año también se reforzó el servicio en el CEIP Plurilingüe Torrente Ballester de Sigrás, ampliando la cobertura existente, y con esta nueva incorporación en el CEIP Emilio González López, "todos os centros educativos cambreses contarán cun servizo de conserxería durante toda a semana lectiva", aseguró Piñeiro.

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Además, desde la institución municipal sostienen que esta actuación "forma parte da súa aposta por continuar mellorando os servizos municipais vinculados á educación pública e por ofrecer unha atención máis eficiente ás necesidades reais dos centros escolares" de Cambre. 

La alcaldesa también adelantó que la semana que viene se reunirá con el director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, José Santiago Freire Abeijón, con la idea de "abordar e trasladar diferentes demandas dos centros educativos, das ANPAS e do profesorado do municipio" relaciones con cuestiones que son competencia de la Xunta. 

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