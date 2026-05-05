Cambre busca la colaboración de las policías locales del área para cubrir servicios ordinarios y extraordinarios
Piñeiro apunta que en los próximos meses se incorporarán dos nuevos agentes
El Ayuntamiento de Cambre trabaja en la elaboración de un convenio de colaboración con las policías locales de los municipios del área metropolitana, ateniéndose a lo previsto en la legislación vigente, con el objetivo de reforzar la cobertura de servicios en eventos ordinarios y extraordinarios.
Lo anunció la alcaldesa, Diana Piñeiro, tras reconocer que el departamento policial atraviesa "na actualidade unha situación marcada pola perda progresiva de efectivos ao longo dos últimos anos, que xa en 2023 se traducía nun deterioro da plantilla sen reposición suficiente, afectando ao funcionamento do servizo.
La regidora vincula esta situación con un modelo de organización y retribución del servicio implantado "na etapa anterior, baseado no recurso a gratificacións por horas extraordinarias que posteriormente foi cuestionado por informes internos e resolucións xudiciais".
"De feito, existen nove sentenzas que rexeitan estes pagamentos ao non quedar acreditada a realización efectiva das horas extraordinarias.Neste contexto, e tras as advertencias realizadas desde a intervención municipal sobre o sistema empregado, xerouse un contexto que derivou nunha redución progresiva de efectivos, afectando á capacidade operativa do servizo. A este escenario súmase a investigación aberta polo Tribunal de Contas sobre os pagamentos realizados entre 2020 e 2023, por un importe que ronda os 565.000 euros, así como o procedemento xudicial en curso, que analiza posibles irregularidades na súa tramitación. Durante este período, a Alcaldía estaba presidida por Óscar García Patiño e María Pan exercía como responsable de Economía, Facenda e Réxime Interior", indican fuentes del Gobierno local.
Tramitación
Ante esta situación, el equipo de gobierno indica que se avanza en la recuperación progresiva de la Policía Local, con la convocatoria de dos plazas a través de procesos de movilidad, actualmente en tramitación administrativa y en coordinación con la Academia Galega de Seguridade Pública. La previsión es que, una vez completados los trámites correspondientes, los nuevos efectivos puedan incorporarse al servicio en los próximos meses.
"A situación actual da Policía Local é consecuencia dunha evolución que se foi producindo ao longo dos últimos anos, vinculada a un modelo de organización e retribución do servizo posteriormente cuestionado e que, tras as advertencias realizadas desde a Intervención municipal e as resolucións xudiciais existentes, acabou derivando nunha redución progresiva de efectivos. Non estamos ante un problema puntual, senón ante unha situación que require medidas sostidas no tempo para poder revertela", añade Piñeiro, al tiempo que apunta que el objetivo es recuperar progresivamente la capacidad operativa de la Policía Local "e garantir un servizo acorde ás necesidades da veciñanza".