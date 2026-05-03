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Cambre

Los postres latinos llegan a O Temple de la mano de Maison des Glaces

El barrio más poblado de Cambre cuenta desde el día 1 con un nuevo local en la calle Pígara donde Vaneza Zuluaga ofrece helados, dulces suramericanos como los brigadeiros o uno de los ‘boom’ de los últimos meses: las fresas con diferentes toppings

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/05/2026 04:20
Vaneza Zuluaga, en su local de O Temple
Vaneza Zuluaga, en su local de O Temple
patricia g. fraga
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El barrio de O Temple, en Cambre, cuenta desde el 1 de mayo con un nuevo local, Maison des Glaces, un lugar especializado en helados y postres y, más concretamente, en variedades de origen latino como los brigadeiros, el mango verde o las fresas con toppings. Vaneza Zuluaga, natural de Colombia, es la propietaria del establecimiento.

Fue una idea que tuvimos mi esposo y yo, que vivimos en O Temple y aquí para comer un helado no teníamos nada, nos íbamos siempre a la zona de Sada. Quería emprender y él me apoyó, así que aquí estamos, con mucha ilusión”, cuenta Zuluaga, que ha dado vida a un bajo comercial que antes ocupaba una cadena de panaderías y llevaba, explica, 16 años cerrado.

El nombre en francés lo eligieron por su relación con Suiza, donde vivieron muchos años y de donde traen el chocolate de los toppings

Tras meses de trabajo en el espacio, por fin ha podido abrir las puertas de su negocio: “Tuvimos que hacer más obras de las que pensábamos: cambiar el cableado por el tema de la eficiencia energética, comprar todos los muebles de cero... aquí se habían llevado hasta el lavabo”, señala la emprendedora.

Café colombiano

Además de los helados —cuyo proveedor será Zumolandia, en Sada–, Vaneza Zuluaga, que anteriormente trabajaba para un taller textil en Arteixo, ofrece diferentes postres elaborados por ella, como los brigadeiros brasileños, mousses de diferentes sabores, mango con sal o pimiento picante y el ‘boom’ de los últimos tiempos en A Coruña y su área: las fresas con nata, chocolate y otros toppings. “Y también tendré café colombiano, para quien quiera tomarse uno por la mañana”, señala la repostera.

En cuanto a la denominación escogida, añade que el nombre en francés, Maison des Glaces, es por su relación con Suiza. “Vivimos muchos años allí y mi esposo, que tiene una compraventa de coches, trae muchos de allí. Y también me trae chocolate suizo, que es uno de los toppings que puedes ponerle a las fresas, junto con nubes, ositos, lacasitos, galletas... todo lo que quieran para endulzarse la vida”, bromea Zuluaga.

La heladería, detalla su propietaria, abre de 09.00 a 12.00 y de 16.00 a 21.00 horas, desde el pasado viernes, día 1.

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