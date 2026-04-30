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Cambre

Carlos Lamas, el informático viral de O Temple que triunfa con sus tutoriales

Una de sus hijas lo retó a hacer vídeos sobre ordenadores en TikTok y ahora tiene casi 800.000 seguidores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/04/2026 04:15
Carlos Lamas muestra su perfil en Instagram
Carlos Lamas muestra su perfil en Instagram
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Lleva 25 años en SCPC Informática, su local de reparación de la Costa da Tapia, en O Temple, pero en los últimos tiempos lo reconocen por la calle o le piden selfis cuando visita otras ciudades. Y es que Carlos Lamas, por un ‘pique’ con una de sus hijas, se ha convertido en tiktoker y tiene una ingente comunidad de seguidores gracias a sus tutoriales sobre Windows, llenos de trucos sencillos y humor. 

“La tienda empezó como videoclub y acabó derivando más en la reparación. Lo de los vídeos empezó en la cuarentena: mi hija estaba con el TikTok y básicamente me dijo que yo no podía hacerlo”, resume entre risas Lamas, que explica que primero empezó con el “diario de un técnico” –usando la ironía para contar cosas que hacían sus clientes– y continuó con la creación de dos personajes protagonistas: él mismo y su ‘becario’, que tiene poca paciencia y acaba en todos los vídeos lanzando el portátil al suelo

El técnico repara, principalmente, ordenadores y móviles, aunque a su local han llegado con todo tipo de aparatos electrónicos buscando “una segunda oportunidad cuando en el servicio técnico les dicen que no hay nada que hacer”: “Salpicaderos de coche, un patinete de estos de una rueda sola, consolas antiguas, mesas de mezclas, instrumentos musicales como teclados... Todo tiene solución, aunque la obsolescencia programada es algo totalmente real, especialmente en Apple. En la pandemia aparecían ordenadores o tablets de hacía diez años que la gente necesitaba de urgencia para teletrabajar y los pusimos a funcionar, aunque hay menos obsolescencia en informática que en móviles y tablets”, dice Lamas. 

Los tutoriales que más triunfan son los de Windows: “Un truco para mejorar la velocidad del wifi, para liberar espacio en el disco duro, para que las actualizaciones no estén todo el rato dando la lata... todo eso tiene mucho tirón”, indica. SCPC Informática tiene en TikTok casi 800.000 seguidores, mientras que en Instagram posee 152.000, en Youtube 96.700 y en Facebook 34.000.

Perfiles variados

No tiene un perfil concreto entre sus seguidores, aunque abundan los informáticos, los ‘gamers’ y los estudiantes de carreras relacionadas con estos ámbitos. “Pero también hay mucha gente que ve los vídeos solo porque les hago gracia y otros que ponen en comentarios ‘me da igual el contenido, mientras tires el portátil’. Quedó como símbolo ya”, dice. 

Este McGyver de O Temple, que también hace mantenimientos para empresas y lleva la operativa del Banco Santander en la zona coruñesa, está en formación constante para ofrecer el mejor servicio, aunque asegura que “un ordenador sigue siendo lo mismo que hace 30 años: una fuente, una placa, un monitor...” y rememora varios momentos en que comprobó que verdaderamente se ha hecho famoso: “En el aeropuerto de Londres me pidieron un selfi, y en varios centros comerciales. A ver, no estoy al nivel de la Aitana, pero cuidado”, bromea Lamas.

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