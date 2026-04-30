Cambre aprueba el pago de 120.800 euros en facturas atrasadas y deja sobre la mesa otras por 95.700 euros

Un pleno en el Ayuntamiento cambrés PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de Cambre ha aprobado este jueves en sesión plenaria dos Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) para abonar facturas atrasadas, en concreto una de servicios informáticos por 593,12 euros y otra de trabajos relacionados con jardinería y medio ambiente por 120.222,56 euros, sumando un importe total de 120.815,68 euros.

El Ejecutivo de Diana Piñeiro buscaba el visto bueno de la corporación para cuatro REC, pero dos de ellos no lograron salir adelante, los referidos a los pagos de las actuaciones de la Rede Cultural 2025 -para la que el mes pasado el Gobierno local pidió el apoyo, pero se abstuvo en la votación- y a la Sociedad General de Autores (SGAE) -que reclama una factura de 2019 y varias de 2024-. Las propuestas recibieron luz verde del PP y la abstención de PSOE, BNG, Alternativa dos Veciños y la edil no adscrita, mientras que Unión por Cambre (UxC) votó en contra, algo que el portavoz socialista, Diego Alcantarilla, calificó de "auténtica vergüenza".

En ambos casos, María Pan (UxC) reclamó "explicaciones" a la alcaldesa sobre estos Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito, alegando que "se traen ao pleno exactamente os mesmos documentos que o mes pasado", denunciando que no se aporte nueva documentación o informes favorables para el pago de estas facturas y destacando que el coordinador del área de Cultura recomendaba no levantar los reparos suspensivos.

En el caso de las facturas de la Rede Cultural de la Diputación, Alcantarilla y el portavoz del BNG, Dani Carballada, aludieron a una "mala gestión administrativa" por parte de UxC en el comienzo del trámite para la subvención de 2025, a lo que se sumó la "falta de diligencia" del PP para continuarlo. "¿Por que non se tramitou como os anos anteriores, cando era algo que funcionaba ben?", se preguntaba Carballada, que afeó a UxC que no contemplase al realizar la solicitud de subvención "algo de primeiro de Concello, a reserva de crédito", mientras que María Pan recordó que su Ejecutivo logró la subvención, por lo que el trámite fue correcto.

Sobre el pago a la SGAE, Pan acusó a Piñeiro de "montar un follón". "Podería pagar mediante resolución de Alcaldía, igual que fixo para pagar a Instelec. Sempre lle parece mal o que dicimos pero intente facer isto, sabe que pode facelo", dijo Pan.

Dani Mallo, de UxC, lamentó que el Gobierno cambrés actual haya llevado al pleno doce REC "pero cando estaban na oposición nunca votaron a favor deles". "En novembro de 2024, alcaldesa, non paraba de repetir que había outras maneiras de pagar. Agora, desde decembro de 2025 xa trouxo doce REC a pleno. Semella que non encontrou outras formas de pagar", dijo Mallo, a lo que Diana Piñeiro respondió que "algúns REC son defendibles e outros non".

Además, la regidora llamó la atención de nuevo sobre la "falta de dilixencia" del gobierno anterior a la hora de cubrir las plazas vacantes en el Ayuntamiento, una situación que ha llevado al municipio a una situación de colapso administrativo.

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