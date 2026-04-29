Medio siglo de proyectos, risas y pasión por la enseñanza: 50 años del colegio de Cambre

Parte de la plantilla del CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre QUINTANA

El colegio de Cambre, el CEIP Wenceslao Fernández Flórez, vivirá este viernes, día 1, una fiesta de aniversario por todo lo alto, un evento al que acudirán tanto la comunidad educativa actual como antiguos profesores y alumnos. Se cumplen 50 años de un centro de referencia para muchos cambreses que hoy en día cuenta con 272 estudiantes –68 de Infantil y 204 de Primaria– y 33 profesores.

Los pasillos del cole ya lucen desde hace días una ‘hemeroteca’ con noticias elaboradas por escolares de los momentos más destacados del CEIP, desde su participación en proyectos como el Plambe, Polos Creativos, Xogade o Come Local hasta el cambio de la parada de autobús –en 2015 el autocar escolar empezó a estacionar justo en la puerta del centro–, la creación de su huerto ecológico ese mismo año, la renovación del patio de Infantil en 2019 o cuando en 2022 el gimnasio pasó a llamarse Oliver Díaz Docando –en honor a uno de los profesores históricos y más queridos del colegio–.

La jornada festiva empezará a las 12.00 horas con una bienvenida de la directora actual, Laura Casal, y de una exdirectora, Ana María Rial, a las que se unirán dos alumnos de este curso, dos que se marcharon hace dos campañas y otro que acabó sus estudios hace años, cuenta Casal. “Estamos muy contentos porque se vendieron muchos tickets para la paella y será un día de reunión muy bonito. Además, tenemos una actuación estelar previa a la comida, de música tradicional con Susana y Saínza Seivane [cuyos hijos fueron y son alumnos]”, explica la directora. También habrá hinchables, juegos tradicionales, música en directo y un fotomatón.

Éxito del comedor

El colegio cuenta con servicio de transporte y las familias hablan especialmente bien del comedor, de gestión directa, en el que un cocinero y tres ayudantes preparan cada día menús a base de productos locales: “Carne, pescado, verduras... Todo lo que puede comprarse en Cambre, se compra aquí”, indica Laura Casal.

Desde el CEIP Wenceslao subrayan el rotundo éxito de una iniciativa creada hace once años por el cocinero Martín Varela, ‘A volta ao mundo gastronómica’, que cada junio ofrece a los estudiantes que utilizan el comedor platos típicos de diferentes países, “equilibrados nutricionalmente y adaptados a sus gustos y edades”, puntualiza Casal. “Comemos arepas, arroz chino, polenta, cuscús... es algo que les encanta a los niños, esos días siempre están pendientes de lo que hay de comer”, dice.

Necesidades

A pesar de adaptarse, como puede, a los tiempos modernos y a las necesidades educativas del momento, el Wenceslao Fernández Flórez acusa el medio siglo de vida en algunas de sus dependencias y precisa de varias mejoras, recuerda Laura Casal.

“Renovar el patio de Infantil es urgentísimo, lo solicitamos cada año a Xunta y Concello, pero no se acuerdan de nosotros. También habría que hacer reparaciones varias y colocar una valla para separar el patio de Infantil del de Primaria. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces la hemos reclamado”, concluye la directora del CEIP.

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