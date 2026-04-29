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Cambre

Boikot, la primera confirmación del festival Rock in Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
29/04/2026 13:57
La banda Boikot
La banda Boikot
Quintana
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La banda madrileña de punk Boikot es el primer grupo confirmado para el festival Rock in Cambre, que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre.

La formación, que acaba de lanzar el sencillo ‘La otra mitad’, anunció hoy varias fechas de su gira 2026, entre las que incluye un concierto el 26 de ese mes en el municipio cambrés, dentro del mencionado evento.

La cita musical cumple este año su XXXIV edición y el Ayuntamiento indicó hace unos días que tendrá una duración de dos días para dar mayor protagonismo a las bandas locales.

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