Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Otro parque precintado en Cambre tras el accidente de un niño en una mano

El Ejecutivo destina en su propuesta de presupuesto más de un millón para reparaciones en todo el municipio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/04/2026 16:46
Una rampa precintada en A Barcala, Cambre
Una rampa precintada en A Barcala, Cambre
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La semana pasada el parque oeste de la urbanización A Barcala, en Cambre, apareció con uno de sus elementos precintados por la Policía Local, después de que un niño sufriese daños en una mano mientras jugaba. Según los testigos, los dedos se le quedaron 'enganchados' en una rampa porque el revestimiento de caucho que debía protegerla estaba fuera de su sitio. En concreto, el joven tuvo fracturas, luxación y cortes en los dedos corazón y anular.

Esta zona infantil se une a otras de la localidad donde se han tenido que clausurar ciertos juegos por el riesgo que entrañan debido a su mal estado. Es el caso del parque de Popeye, en el paseo de O Temple, o el de la plaza Manuel Lugrís, también en este barrio.

El Ayuntamiento de Cambre alega que es consciente de la mala conservación de muchos de los parques locales y asegura que ha incluido en el borrador del presupuesto municipal de este 2026 una partida de 1.078.312,32 euros para ponerlos a punto, "una inversión que queda supeditada a la aprobación de las cuentas".

Entre las actuaciones previstas, sostienen, "figuran las de los parques de O Balado, Praza da Ría, A Barcala este y oeste, Miguel Ángel Blanco, Manuel Lugrís, plaza José Luis Caso Cortines, Parque da Igrexa, Pravio, Brexo-Lema, Bribes, San Lourenzo, A Torre, Cecebre, Altamira y O Souto-Sigrás", entre otras.

El Consistorio añade que se está elaborando una memoria técnica para preparar futuras actuaciones y que "se están incorporando técnicos para regularizar esta situación, al ser una de las áreas que precisa mayor saneamiento y refuerzo".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una sesión plenaria en Oleiros

PSOE y PP de Oleiros piden un pleno extraordinario "por respeto a los derechos democráticos"
Redacción
Una rampa precintada en A Barcala, Cambre

Otro parque precintado en Cambre tras el accidente de un niño en una mano
Noelia Díaz
Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump dice que Irán le informó de que están en "estado de colapso" y quieren reabrir Ormuz
Agencias
Un momento de la reunión del Consello de Goberno de la UDC, esta mañana, en el Rectorado

La Universidad de A Coruña comenzará el próximo curso el 7 de septiembre
Dani Sánchez