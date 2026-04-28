Otro parque precintado en Cambre tras el accidente de un niño en una mano

Una rampa precintada en A Barcala, Cambre CEDIDA

La semana pasada el parque oeste de la urbanización A Barcala, en Cambre, apareció con uno de sus elementos precintados por la Policía Local, después de que un niño sufriese daños en una mano mientras jugaba. Según los testigos, los dedos se le quedaron 'enganchados' en una rampa porque el revestimiento de caucho que debía protegerla estaba fuera de su sitio. En concreto, el joven tuvo fracturas, luxación y cortes en los dedos corazón y anular.

Esta zona infantil se une a otras de la localidad donde se han tenido que clausurar ciertos juegos por el riesgo que entrañan debido a su mal estado. Es el caso del parque de Popeye, en el paseo de O Temple, o el de la plaza Manuel Lugrís, también en este barrio.

El Ayuntamiento de Cambre alega que es consciente de la mala conservación de muchos de los parques locales y asegura que ha incluido en el borrador del presupuesto municipal de este 2026 una partida de 1.078.312,32 euros para ponerlos a punto, "una inversión que queda supeditada a la aprobación de las cuentas".

Entre las actuaciones previstas, sostienen, "figuran las de los parques de O Balado, Praza da Ría, A Barcala este y oeste, Miguel Ángel Blanco, Manuel Lugrís, plaza José Luis Caso Cortines, Parque da Igrexa, Pravio, Brexo-Lema, Bribes, San Lourenzo, A Torre, Cecebre, Altamira y O Souto-Sigrás", entre otras.

El Consistorio añade que se está elaborando una memoria técnica para preparar futuras actuaciones y que "se están incorporando técnicos para regularizar esta situación, al ser una de las áreas que precisa mayor saneamiento y refuerzo".