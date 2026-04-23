El club de fútbol que puso a Cambre a bailar sevillanas

La directiva del Sporting Cambre posa en el campo Dani Mallo | cedida CEDIDA

Comenzó como una actividad cualquiera para recaudar fondos para un club y se ha convertido en uno de los eventos más multitudinarios del año en Cambre. La feria de abril del Sporting Cambre, rebautizada como ‘A nosa feira’ porque no cumple fielmente los requisitos de esta fiesta andaluza, moviliza cada año a más de mil personas en el campo Dani Mallo. La edición de 2026 tendrá lugar este mismo sábado, día 25.

“Empezó todo un poco por azar, porque algunos ya habíamos estado participando en otras ferias en locales de Cambre y Culleredo y se propuso hacer una en el club. En 2016 hicimos la primera en nuestro local social, en Quintán, pero se fue quedando pequeño y este será el tercer año que estamos en el exterior del campo de fútbol. El primer año éramos unos 90 y la primera feria que se hizo en el Dani Mallo ya sentó a la mesa a 1.018 personas”, explica Isaac López, directivo del Cambre.

Aunque tratan de promover algunas de las actividades típicas de esta fiesta, reconoce que no son “puristas”. “Sí que es verdad que suenan sevillanas, viene la Casa de Andalucía de Coruña a bailar y el Grupo Triana de la asociación de vecinos de O Ventorrillo... pero sabemos que no somos fieles a la feria de abril y nos tomamos licencias, por eso ya es ‘a nosa feira’. Por suerte, la gente que viene no es tan purista y sabe que es un día para pasárselo bien, escuchar a buenos artistas y echarse unos bailes. Creo que lo organizamos bien y por eso vienen, pero muchos vendrían igual aunque fuese una feria mexicana”, bromea López.

Programación

La jornada se desarrollará en una gran carpa en el aparcamiento del Dani Mallo e incluirá actuaciones musicales durante todo el día y juegos populares, además de paseos en poni para los más pequeños. A las 13.00 horas se abrirá la carpa y a las 14.00 habrá sesión vermú con María Lamas, finalista del programa televisivo ‘A liga dos cantantes extraordinarios’. Desde las 17.00 cantará Begoña García, seguida de Ángel Montoya –18.30– y Aixa Romay –que subirá al escenario a partir de las 21.00 horas, aproximadamente–. El propio Isaac López, en su faceta de dj, será el encargado de colocar el broche final al evento, poniendo música desde las 22.30 hasta el cierre, ya bien entrada la madrugada.

Se repartirán pinchos gratuitos –alioli casero con picos, jamón de cebo y aceitunas ‘gazpachas’– y se pondrá a la venta un menú a base de paella y churrasco. La Finca Abrigosa de Santa María de Vigo ofrecerá, como cada abril, paseos a caballo para los más pequeños, mientras que la empresa Nunú te cuida dispondrá juegos populares y actividades de animación infantil.

Ayuda indispensable

“Somos unas 50 personas trabajando ese día, directiva y colaboradores, gente que viene desinteresadamente y a la que invitamos a comer más adelante, cuando organizamos la Festa da Xente Nova, en junio. Si no fuera por ellos, esto no sería posible”, asevera el directivo cambrés.

López señala que para este evento no cuentan con patrocinios ni venden rifas, como en otras fiestas. “Partimos de 9.000 euros de gasto, hay mucho que ‘mallar’ para recuperar, pero lo hacemos con gusto”, dice.