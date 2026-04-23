Cambre reduce a 48,12 días el periodo medio pago, casi un 76% menos que en 2025
El Ayuntamiento de Cambre informó, a través de un comunicado, que la administración municipal inició el año en curso “cunha notable mellora na súa xestión económica” y ha conseguido situar o Período Medio de Pago (PMP) a proveedores en 48,12 días durante el primer trimestre de este 2026. Según explica el Gobierno de Diana Piñeiro, este dato contrasta “cos 197,34 días rexistrados ao peche do cuarto trimestre de 2025, o que supón unha redución de 149,21 días en apenas tres meses”, apuntan desde Cambre.
Además, en términos porcentuales, este descenso alcanza el 75,6% al pasar de casi 200 días de demora media “a pouco máis de 48, reflectindo unha evolución positiva nos prazos de pago” del Ayuntamiento de Cambre.
En este sentido, los responsables municipales sostienen que esta evolución responde “ao traballo desenvolvido nos últimos meses para reforzar a organización interna, avanzar na planificación económica e axilizar a tramitación administrativa”, que eran algunos de los retos marcados por Piñeiro. Así, la alcaldesa señaló que desde que asumió el cargo –“por responsabilidad con los vecinos” tras la dimisión de la anterior regidora, María Pan, según manifestó ella misma en una entrevista en El Ideal Gallego hace dos semanas– “o obxectivo foi recuperar a estabilidade económica municipal e mellorar a relación cos provedores, autónomos e pemes que prestan servizos ao Concello de Cambre”.
La mandataria municipal reconoce que la situación sigue siendo crítica e incide en que “somos conscientes de que aínda queda traballo por diante”, pero sostiene que “estes datos confirman que estamos no camiño correcto e que as medidas adoptadas comezan a dar resultados”, como informan desde el Ayuntamiento de Cambre.
Con estos mimbres y dado el contexto actual, la alcaldesa aseguró que “o Concello de Cambre continuará traballando con responsabilidade e rigor para consolidar esta tendencia positiva ao longo de 2026 e seguir mellorando os prazos de pago”, resumió Diana Piñeiro.