El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Cambre

La Xunta inicia la campaña de retirada de nidos de velutina

Diego Calvo destacó en Cambre el alto índice de adhesión de los municipios a esta medida

Noelia Díaz
Noelia Díaz
22/04/2026 15:27
Presentación de la campaña en el parque da Igrexa de Cambre
Presentación de la campaña en el parque da Igrexa de Cambre
GERMÁN BARREIROS
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, informó este miércoles en Cambre del inicio de la campaña de retirada de nidos de avispa velutina tras la renovación del contrato con la empresa pública Seaga, al que la Xunta destina un año más 1,7 millones de euros.

En su visita, el conselleiro comprobó el equipamiento de los equipos de Seaga a los que la Xunta dota del material necesario "para realizar o seu traballo con seguridade e eficacia", dijo. Así, entre los objetos se incluyen pértigas, escopetas, marcadoras, equipos de protección individual, insecticida, transporte o material informático, entre otros.

"O Goberno galego ofrece así unha solución homoxénea, centralizada e coordinada cos 313 concellos galegos para a eliminación ou neutralización de niños desta especie. Cómpre lembrar que a Xunta xa viña traballando desde 2014 nun programa de vixilancia e control para minimizar o impacto da avespa asiática na comunidade e, ante o aumento da súa presenza, decidiu redobrar en 2020 os esforzos e actuar mediante este plan centralizado colaborando cos concellos nos traballos de retirada e extinción dos niños para frear o seu avance", recordó Calvo.

Tal y como explicó el conselleiro, el plan centralizado de retirada de nidos de avispa velutina acordado con los ayuntamientos permitió la retirada de más de 24.500 nidos el año pasado. Pontevedra fue la provincia que registró un mayor número de nidos eliminados o neutralizados en 2025 con más de 9.100, seguida de más de 8.800 en la provincia de A Coruña. En Lugo y Ourense fueron 4.200 y cerca de 2.400, respectivamente.

Diego Calvo puso en valor la colaboración ciudadana, que considera "clave na loita contra esta especie" e instó a contactar con el Teléfono de Atención e Información á Cidadanía 012, sobre todo en estos meses, "xa que a primavera e o verán son as épocas do ano de maior proliferación desta especie". 

