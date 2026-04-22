Argentina Saborido, la abuela cambresa que enamoró al público de la TVG
Acudió a 'Land Rober + show' para hablar de su experiencia como madre de nueve hijos
Argentina Saborido, vecina de O Temple (Cambre) de 83 años, brilló este martes con luz propia en el programa 'Land Rober + show' de la Televisión de Galicia (TVG), en un episodio dedicado a la maternidad al que fue invitada para hablar de su experiencia con nueve hijos.
Nacida en una población rural cercana a Chantada (Lugo), Argentina dio a luz a su primer retoño con 17 años. En el plató, contó al presentador, Roberto Vilar, y a las matronas invitadas esa noche (Lidia Lestegás y Benita Martínez), que tanto ese parto como el de su segundo hijo tuvieron lugar en casa y estuvo asistida por mujeres de su familia o vecinas. "Naquela época atendíanse unhas ás outras, pero non había nin médico nin matrona", relató. Saborido añade a El Ideal Gallego que a los dos días de su primer alumbramiento tuvo una hemorragia y, mientras el médico la atendía, unos vecinos alimentaron al bebé con un "chupete" elaborado con una onza de chocolate de fundir: "O neno durmiu case un día enteiro, pero o médico quitoulle importancia e dixo: si lle fai moito mal vaino vomitar. Curiosamente el é o único dos meus fillos varóns que hoxe en día ten pelo, seguro que foi o chocolate", bromea Argentina.
"Cando me puxen de parto a segunda vez, a miña sogra, que entendía un pouco e era a que me axudara co primeiro, estaba botando no millo e veu asistirme, pero eu creo que nin as mans lavou. As cousas eran diferentes antes, onde nos estabamos non había nin luz eléctrica", rememoró la cambresa en su intervención televisiva. Entre su primer hijo y el último hay 21 años de diferencia, destacó.
Argentina, esteticista de profesión, asegura que "cada embarazo e cada parto" fueron distintos, pero que en casi todos los casos sus bebés fueron grandes, cercanos a los cinco kilos. "Sempre é a primeira vez, porque cada fillo ten que facer camiño", indicó, y reveló a Vilar que al nacer su séptima hija se le rompieron ligamentos en el pubis y se quedó sin poder andar durante mucho tiempo. Además, contó que no fue hasta su último embarazo cuando recibió clases de preparación al parto: "Ensináronme a respirar para parir", manifestó.
La mujer, que tiene 14 nietos y 5 bisnietos -y otra en camino-, apunta que la experiencia televisiva fue muy satisfactoria y da valor al hecho de que el programa diese visibilidad a las situaciones y procesos traumáticos que sufren, en ocasiones, las mujeres en sus partos. "Nos meus tempos os homes non colaboraban e pasabas todo ti soa. A crianza actual é algo que me gusta moito porque eles participan de todo e están moi presentes", sostiene.