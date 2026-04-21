La Xunta licita obras de calmado del tráfico en la Costa da Tapia, en O Temple

María M. Allegue, en el centro, visitó la Costa da Tapia, en O Temple MONCHO FUENTES

La Xunta ha licitado las obras para la reducción de la contaminación acústica en la carretera AC-211, a su paso por la Costa da Tapia, en O Temple (Cambre), que incluirán medidas de calmado del tráfico y mejora de la movilidade peatonal y supondrán una inversión de más de 460.000 euros, un presupuesto que cuenta con financiación de los Fondos Feder.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, detalló este martes esta intervención enmarcada en el Plan de Acción contra o Ruído que impulsa el Gobierno gallego. Subrayó que los trabajos previstos "contribuirán a minimizar o ruído na contorna e polo tanto, mellorarán a calidade de vida da veciñanza deste municipio coruñés". "Cómpre lembrar que esta estrada ten unha intensidade media diaria de máis de 15.000 vehículos", añadió Allegue.

Tras la autorización de este proyecto por el Consello da Xunta, la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recoge hoy la licitación. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 18 de mayo.

La conselleira apuntó que "unha vez se adxudiquen as obras, se axilizarán no posible para rematalas antes do prazo previsto, que son seis meses, e se executarán en horario nocturno para minimizar a afección á veciñanza".

Explicó también que esta actuación se desarrollará a lo largo de medio kilómetro en esta carretera, en las inmediaciones de la conexión con la N-VI, "co obxectivo de mitigar o ruído ambiental procedente do tráfico".

Los trabajos consistirán en mejora de firmes, reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, renovación de aceras y aparcamientos, además de la implementación de itinerarios peatonales.