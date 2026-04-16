Treba Calamber mantiene vivo el espíritu de Galaicoi con la I Ruta Castrexa de Cambre

Integrantes de Treba Calamber en el castro Maior de Cambre PATRICIA G. FRAGA

La romería castrexo romana Galaicoi, creada en 2016 por el Ejecutivo cambrés que presidía Óscar García Patiño, no se celebró el año pasado por decisión de la alcaldesa actual, Diana Piñeiro, que tomó el bastón de mando en abril de 2025 y que anunció en mayo que se estaban “centrando en estabilizar el municipio” y para eso era necesario “priorizar gastos”.

La celebración de la próxima edición todavía es una incógnita, pero algunas asociaciones no quieren perder el espíritu de la cita, que es forjar lazos entre vecinos y conocer la historia y el patrimonio local, por lo que Treba Calamber promueve este domingo la I edición de la Ruta Castrexa de Cambre.

La agrupación nació el año pasado y está integrada por algunos de los cambreses más implicados en Galaicoi, los cuales participaban asiduamente en las actividades de recreación. “Colaborábamos mucho con A Castronela, de Friol, e íbamos a su Friulio castrexo romano, que se celebra cada año en mayo. Cuando en 2025 vimos que peligraba la Galaicoi, fundamos Treba Calamber para no perder el espíritu de esta cita, que es el de forjar lazos entre vecinos de distintas zonas y promocionar y difundir nuestra historia”, explica Diego Cid, presidente.

Así, durante este año realizarán diversas acciones “para que la sociedad conozca algunos tesoros escondidos en el municipio y otros enclaves importantes de la cultura castrexa en Galicia, como los castros de Baroña o Borneiro”, dice Cid, quien desvela que más de 40 personas ya se han inscrito para la Ruta Castrexa del domingo, que saldrá a las 10.30 horas del Ayuntamiento y recorrerá el castro Maior, sus murallas defensivas y el museo arqueológico. El historiador y director del museo, Moncho Boga, será el guía.

Diego Cid asegura que la entidad todavía está comenzando su andadura, pero ya cuentan con más de una treintena de socios: “Abrimos las inscripciones en enero, así que ni tan mal. Estamos un poco verdes pero tenemos muchas ganas. En Cambre cada vez se hacen menos cosas, así que tenemos que hacer la guerra por nuestra cuenta”, manifiesta.

El directivo de Treba Calamber califica, además, la romería Galaicoi como un “elemento unificador” en el pueblo: “Es el único evento que congrega a tantas asociaciones, creo que muy pocas citas en Galicia logran ser un punto de encuentro así para los vecinos de un municipio y es importante fomentar las conexiones entre parroquias”.

Origen de Galaicoi

Los impulsores de Galaicoi indicaron en su momento que está sobradamente documentado que durante la romanización Cambre no solo fue un lugar de paso para los romanos, a lo largo del siglo I antes de Cristo, sino un lugar de residencia y de convivencia con los pueblos castrexos.

Por ello, el gobierno de Unión por Cambre (UxC) creó un evento que combinaba las recreaciones históricas con pasacalles, desfiles pretorianos, mercado, teatro, talleres de oficios antiguos, ludoteca, música, juegos tradicionales y comida popular.