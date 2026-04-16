Cambre tampoco celebrará este 2026 la romería castrexo romana Galaicoi

Cambre tampoco celebrará este año la romería castrexo romana Galaicoi, según confirman fuentes municipales. Los motivos están relacionados, igual que ocurrió en 2025, con la postura del Ejecutivo de Diana Piñeiro de "estabilizar la situación actual del Ayuntamiento priorizando gastos".

La alcaldesa explicó en su momento a las asociaciones locales -en Galaicoi participan decenas de ellas- que no había otra salida que cancelar porque no contaba con los servicios necesarios ni la capacidad para contratarlos al “estar atada de pies y manos” dada la situación administrativa municipal.

Ahora, en 2026, el Gobierno cambrés alega que no tiene previsto recuperar la cita, una de las más multitudinarias de la localidad. El evento castrexo romano, creado en 2016 con Óscar García Patiño como alcalde, tiene un coste aproximado de 90.000 euros, una cantidad que el año pasado Diana Piñeiro sostuvo que se dedicaría a las AMPA y, más concretamente, al programa Mañanceiro.

El Ayuntamiento alegaba en 2025 que la decisión "puede no ser compartida por algunos vecinos", pero pedía comprensión dado el "estado crítico" de la Administración local.

Pese a todo, cerca de 500 vecinos "salvaron" la Galaicoi el 19 de julio acudiendo igualmente al castro Maior caracterizados como castrexos y pasando el día allí como en las ediciones anteriores. La romería se llevó a cabo en terrenos particulares -sus propietarios los cedieron para la ocasión e incluso los desbrozaron- y, aunque no hubo las cabañas ni los romanos de otros años, no faltaron la música, el entusiasmo de los participantes y la comida.

Treba Calamber es la asociación que surgió hace unos meses por la unión de decenas de personas de Cambre implicadas en las recreaciones históricas de Galaicoi, y que intentarán mantener el espíritu de esta fiesta -promocionar la historia y el patrimonio local y forjar lazos entre vecinos- con actividades como rutas castrexas, magosto castrexo, excursiones a castros famosos de Galicia y otras propuestas.