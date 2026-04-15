Cambre liquida parte de su deuda con el Consorcio As Mariñas
El Ayuntamiento de Cambre informó este miércoles de que ha liquidado parte de la deuda que mantiene con el Consorcio As Mariñas por el servicio de la recogida de basura.
Concretamente, afirma que se han pagado 556.243,60 euros en concepto de la tasa correspondiente al tercer trimestre de 2025. “Este pagamento enmárcase dentro da folla de ruta marcada polo Goberno local, centrada na normalización e a regularización da situación económica municipal”, destaca el Ejecutivo de Diana Piñeiro.
Desde Cambre alegan que este desfase en los pagos al Consorcio “responde a cuestións de xestión administrativa, á falta de persoal e a baixas en determinadas áreas, unha situación que se está a corrixir progresivamente”.